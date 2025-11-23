Januárban nevezi meg a Fidesz a képviselő-jelölteket

„Az eddigi gyakorlatnak megfelelően januárban hoz döntést a Fidesz országos választmánya a 2026-os választásokon induló Fidesz-KDNP képviselő-jelöltekről” - közölte a Fidesz választmányának elnöksége a közmédiával.

Korábban Kubatov Gábor pártigazgató azt jelentette be, a Fidesz tisztújító kongresszusa január 10-én lesz.

A Tisza Párt jelöltjeinek kiválasztási folyamata már elkezdődött, ott a jelöltek végső névsora november 30-án derül majd ki.