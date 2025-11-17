A Tisza elkezdte bejelenteni a jelöltjeit

Sorban jelennek meg a nevek, kezdjük megtudni, kiket jelöl a Tisza a párt belső előválasztására az egyéni választókerületekben.

Megyei bontásban mutatjuk be, kiről mi tudható.

Este fél 10-kor három megye jelöltjelöltjeit ismerjük, ezek Csongrád, Baranya és Vas megyék.

Cikkünk frissül...

Folyamatosan jelenti be a Tisza, hogy ki az a három ember választókerületenként, akiket elindítanak a párt előválasztásán. Közülük kerülnek majd ki a párt hivatalos egyéni jelöltjei a 2026-os áprilisi választásokra. Mivel Magyar Péter Budapest 03. számú egyéni választókerületében előválasztás nélkül indul majd, így a fennmaradó 105 helyért versenyzik összesen 315 ember, az ő neveiket ismerjük meg most.

Érdemes felidézni, miért fontosak ezek az emberek, mi az az országgyűlési egyéni választókerület (OEVK). A magyar parlamentben 199 képviselő ül, közülük 106 egyéni jelöltként, 93 pedig listáról nyeri el a helyét a törvényhozásban. A választásokon ezért van kétféle szavazatunk, egyiket a pártok listáira adjuk le, a másikat a lakóhelyünk szerinti választókerület egyéni jelöltjeire.

A választási rendszer sajátosságai miatt az egyéni győzelmek fontosabbak. Amióta a Fidesz kétharmaddal kormányoz, az ellenzék Budapesten és összesen négy vidéki városon (Szeged, Pécs, Tapolca, Dunaújváros) kívül nem tudott egyéniben nyerni.

A tiszás előválasztás menetrendje szerint most megismerjük a párt három jelöltjelöltjét minden választókerületben, aztán egy hét múlva, november 23-24-én lesz az első körös szavazás róluk. Ezen a Tisza Sziget tagok vehetnek csak részt, egy jelölt kiesik majd, marad kettő.

Arról, hogy a kettő közül ki legyen a párt végső jelöltje, november 25. és 27. között mindenki szavazhat, aki az adott választókerületben él. A szavazás a Nemzet Hangja honlapon keresztül történik majd, két lépcsős azonosítással, a győztest november 30-án, a párt második kongresszusán hirdetik ki.

A végső jelölt szűk csapatot kap a párttól, az egész kampányt igyekeznek majd minél inkább központosítani. A jelöltek kommunikációs és politikai tréningen is részt vesznek majd, de sokan már hónapok óta készülnek a megmérettetésre, annak ellenére, hogy csak a napokban tudták meg, hogy egyáltalán beválogatták-e őket a három jelöltjelölt közé. A jelöltállításról háttérbeszélgetések alapján ebben a cikkben bővebben is írtunk.

Magyar Péter nem sokkal a bejelentés előtt arról posztolt, hogy „a jelöltek között húsznál több orvos és gyógyszerész, ápolók és mentőápolók, tucatnyi pedagógus, félszáznál több doktori fokozattal rendelkező és majd 40 mérnök végzettségű honfitársunk szerepel. Rajtuk kívül művészek, kétkezi munkások, jogászok, szociális munkások, vállalkozók és gazdák is erősítik a TISZA csapatát”.

A Tisza a jelölteket választókerületi bontásban, külön erre a célra létrehozott Facebook-oldalakon jelentette be. Ezekhez a linkeket itt gyűjtötték össze.

Minderről Magyar Péter a saját Facebook-oldalán, egy videóban beszélt. Ebben a videóban árulta el azt is, hogy két választókerületben, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es, és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületekben „egészségügyi és családi okok miatt kitolják néhány héttel a jelöltállítást”.

A bejelentés egyébként egy órát csúszott, este 7 helyett 8-kor jelent meg Magyar videója. Korábban az előválasztás kezdő időpontját is kétszer elhalasztották, csak a november 30-i kongresszus és hivatalos jelöltállítás időpontja nem változott.

Innentől a konkrét jelöltekről lesz szó

Az első pillantásra érdekesnek tűnő jelöltjelölteket megyei bontásban ismertetjük.

Három jelöltjelöltet még a bejelentés előtt bemutattunk, a volt tiszafüredi rendőrkapitány, Halmai Ferenc a Jászságban, László Endre Márton gyermekmentő vállakozó a Gödöllő központú választókerületben, dr. Kátai-Németh Vilmos vak ügyvéd pedig Csepelen indulna a Tisza színeiben. Cikk itt.

A egyéni kerületek száma mögött zárójelben jeleztük a választókerületi székhelyeket.

Baranya

1-es választókerület (Pécs)

Baranya megye két pécsi körzete közül az egyikben, az 1-es választókerületben Ruzsa Diána kardiológus az egyik jelölt. Pécsi születésű és ott is él, de tanult Amerikában és Németországban is.

Ellene indul el Járosi Péter közgazdász-kutató, aki tizenöt évet dolgozott a magyar felsőoktatásban, és hét évet élt Amerikában. Egy 2005-ös hír szerint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója is volt, és ez áll az egyetemi életrajzában is. A harmadik jelölt Dudás Norbert építészhallgató.

Baranya 01 azon kevés körzetek egyike, ahol 2022-ben ellenzéki győzelem született, Mellár Tamás 44 százalékkal jutott be a parlamentbe.

2-es választókerület (Pécs)

Baranya másik pécsi körzetében, a 2-esben Kovács Áron közgazdász egyetemi oktató, Pichler Johanna marketingszakember és Pintér Zoltán indul.

Pintérről a Tisza azt közölte, hogy évtizedekig dolgozott banki vezetőként, statisztikát tanított a Pécsi Tudományegyetemen, és fiatalon több évet töltött külföldön, francia iskolában, jelenleg családi vállalkozásban dolgozik.

A baranyai 2-es egyébként a Fidesz részéről eddig Hoppál Péter körzete volt, valószínűleg ismét ő indul majd el itt.

3-as választókerület (Mohács)

A mohácsi körzetben, azaz Baranya 03 OEVK-ban Rózsahegyi Áron önkormányzati képviselő, Makai Márton és Szente Barbara versenyeznek. Makairól azt írja a választókerület Facebook-oldala, hogy hátrányos helyzetű családból származik és nincs politikai múltja, Szentéről pedig azt, hogy három nyelven beszél folyékonyan, elvált édesanya, és közgazdaságtant tanul mesterképzésen.

Rózsahegyi a helyi „VAN Közéleti Egyesület - Változást Akarók Nemzedéke közéleti egyesület” színeiben lett mohácsi képviselő, amelynek három politikusa ül az önkormányzatban.

4-es választókerület (Szigetvár)

Baranya 4-es körzetében, Szigetváron és környékén Kapronczai Balázs táncpedagógus, iskolaigazgató az egyik jelölt, aki a magán művészeti iskoláját vezeti. Ellene Helesfai Márk, a Janus Pannonius Múzeum Régészeti osztályának munkatársa és Szász Beáta Rita indul, aki „több mint harminc év tapasztalatot szerzett a kereskedelemben, az ügyfélkapcsolatokban és a szociális területen”.

Budapest

3-as választókerület (Hegyvidék)

Budapesten este 9-ig egy jelölt neve vált ismertté: Magyar Péteré. A Tisza elnöke a Budapest 03-as választókerületben indul, ahol Orbán Viktor lakik. Magyarhoz nem írtak külön bemutatkozó szöveget, nem is készült önálló oldal sem, egyszerűen a pártvezető Facebook-oldalára mutat a link. Magyarnak nincsenek vetélytársai sem, automatikusan ő lesz a jelölt. Szombaton utalt arra, a miniszterelnök-jelölti pozícióra is készen áll.

Csongrád

1-es választókerület (Szeged)

A szegedi központú Csongrád 1-es OEVK-ban az egyik jelöltjelölt Mágori Krisztina a helyi születésű igazságügyi orvosszakértő és igazságügyi közvetítő, 2024 áprilisában csatlakozott a TISZA egészségügyi munkacsoportjához, a legsürgősebb feladatnak az egészségügy emberközpontú, átlátható és megelőzésre építő átalakítását tartja.

Ellenfele Stumpf Péter Bence 37 éves politológus és egyetemi adjunktus, két fiú édesapja, nyolc éve a Szegedi Tudományegyetemen tanít politikatudományt, szerinte az elszálló árak, elértéktelenedő nyugdíjak, túlterhelt kórházak, végeláthatatlan várólisták nehezítik a mindennapokat.

Szintén kétgyermekes apa Szigeti Balázs bűnügyi szakjogász, aki úgy gondolja, a rendszerváltás igazi ígérete – a tisztességes, egyenlő bánásmód és a törvény előtti egyenlőség – máig nem teljesült.

2-es választókerület (Szeged)

Csongrád 02-as választókerületben (szintén Szeged) Gajda Attila 54 éves tanár az egyik jelölt, aki régóta részt vesz a Tisza oktatási programjának kidolgozásában. Gajda 8 évig vezette a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumot és Kollégiumot, majd három évig a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium kollégiumát. Társalapítója a Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Szövetségének.

Kihívója Gellérfi Zsombor 31 éves szoftverfejlesztő és Sóti Anikó, aki a saját fordító- és tolmácsirodáját vezeti.

3-as választókerület (Szentes)

A 3. számú, szentesi egyéni választókerületben a politológusként diplomázott, családi betegszállító vállalkozásban dolgozó, huszonöt évig futballozó Bárkányi Bence a Tisza egyik jelöltje, aki a víz megtartását tartja az egyik legfontosabbnak.

A másik jelöltjelölt Bocskay István a pénzügyi üzemgazdászként végzett Bocskay Isván, aki azt tartja a legfontosabbnak, hogy a szentesi kórház visszanyerje a méltó szerepét.

A harmadik jelölt Páger Krisztina, aki háromgyerekes anya és szentesi lokálpatrióta. Mérnökként végzett, közösségépítőként dolgozik, a térség jövőjét a tiszta vízben, a termőföldben és az összefogásban látja.

4-es választókerület (Hódmezővásárhely)

A hódmezővásárhelyi-makói körzetben, ahol négy éve Lázár János nyert 51,77 százalékkal, a Tisza három jelöltjelöltje Ferenczi Gábor, Gyömbér Dávid és Oberholzer Zsófia.

A makói Ferenczi Gábor, 42 éves, négy gyermeket nevel, saját ingatlanközvetítő vállalkozása van tizenhárom éve. Alapítója egy Tisza szigetnek, különösen fontosnak tartja a térség egészségügyi összeomlásának megállítását, beleértve a makói és vásárhelyi kórházakban tapasztalható szakemberhiány megoldását.

A cikkeiben Lázár János érdekét előszeretettel képviselő Promenad24 nevű propagandalap nyáron azt írta, hogy a(z akkor még első) adatlopási kicsekkolt és távozott a szervezetből „az egyik legaktívabb makói vezető, Ferenczi Gábor”.

A szintén makói, 34 éves Gyömbér Dávid, több szakmában is dolgozott, többek között volt rendőr, most logisztikusként dolgozik. A 2024-es önkormányzati választáson, amelyen szervezeti támogatás nélkül indult, második lett egyéni jelöltként a körzetében.

A harmadik tiszás jelöltjelölt Oberholzer Zsófia, aki 43 éves, egy pontosan meg nem nevezett községben él férjével és három gyerekével. Az egyik legnagyobb hazai szolgáltatóközpontban, a BP-nél egy több száz fős csapat excellence leadje, vagyis kiválóságvezetője.

Vas

1-es választókerület (Szombathely)

A szombathelyi székhelyű Vas megye 01. OEVK-ban Csiszár Zsófia Judit, Rápli Róbert és Zsálek Judit mérkőzik meg. Csiszár tanított a felsőoktatásban, majd vállalkozóként női ruhamárkákat honosított meg a városban, jelenleg Ausztriába jár ki dolgozni, írja róla a Tisza.

Rápli a Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumot és mellette a szentgotthárdi fúvószenekart vezeti, Zsálek pedig onkológus orvos, negyven éven át dolgozott a Markusovszky Kórház onkológiai osztályán.

2-es választókerület (Sárvár)

Vas 02-ben az egyik jelölt Greguss György, aki 64 éves közlekedésmérnök, 40 éve vasúti biztosítóberendezésekkel dolgozik, jelenleg műszaki ellenőr. Az egyik helyi Tisza Sziget alapítója.

Kihívója Németh Martin politológus, a bükki önkormányzat frissen megválasztott képviselője. A bemutatkozó szövegben hangsúlyozták, nem profi politikus, hanem hétköznapi ember.

A harmadik jelölt a 39 éves Strompová Viktória, aki 16 éve idegenvezetőként dolgozik, ő is önkormányzati képviselő, illetve a Sárváriakért Egyesület elnöke.

3-as választókerület (Körmend)

Vas megye 03-as egyéni választókerületében a három jelölt Adelwöhrer Beáta cégvezető, Horváth Nándor Zsolt okleveles magyar-történelem szakos tanár, a magyarországi cigányság történetének kutatója, illetve Szabó László agrármérnök, az ország egyik legnagyobb baromfitelepének vezetője.

Tolna

1-es választókerület (Szekszárd)

Tolna 01-es választókerületben az egyik jelölt Baloghné Gaál Zsófia, aki csaknem 20 éve dolgozik környezetvédelmi szakértőként. A másik induló Turgonyi Gábor, aki 1997 óta dolgozik a Paksi Atomerőműben, a reaktor-karbantartásban is van tapasztalata. A bemutatkozó szöveg szerint úgy érzi, tiszta lappal indul a közéletben. Dr. Sárosi József a harmadik jelölt, aki 20 éve cégvezető.

A tiszás bemutatkozó szövegben nem szerepel, de Sárosit egy önkormányzati cég, a DC Dunakom Városfejlesztő és Szolgálató Zrt. vezetőjévé választották évekkel ezelőtt, és annak igazgatójaként nyilatkozott még idén májusban is.

3-as választókerület (Paks)

A paksi központú Tolna 3-asban Cseh Tamás tíz évet dolgozott rendőrként, majd a magánszférában szerzett tapasztalatot beosztottként és vezetőként is, de nem szerepel a leírásban, hogy hol. A hozzá legközelebb álló ügyek: a Paks2-vel kapcsolatos döntések felelős kezelése; az elvándorlás megállítása és a helyi gazdaság életben tartása; az egészségügyi ellátás és a mezőgazdasági feldolgozóipar újraszervezése.

Szaka Gyula Gyönkön gazdálkodik családjával, okleveles agrármérnök. Legfontosabb célja a választókerület drámai népességfogyásának megállítása, ehhez munkahelyekre van szükség, elérhető és azonos színvonalú egészségügyi ellátásra, működő oktatásra, valamint valódi közszolgáltatásokra az aprófalvakban is.

Kátai István közösségszervezőként és kulturális menedzserként dolgozik, négygyermekes édesapa, legfőbb céljai között a helyi gazdaság megerősítése és a munkahelyteremtés szerepel, hogy a fiataloknak ne az elvándorlás legyen az egyetlen lehetősége. Ugyanilyen fontos számára az oktatás, az egészségügy és a közösségi élet újjáépítése minden településen.