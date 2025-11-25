Életfogytiglani fegyházbüntetést kapott a férfi, aki 80 ezer forintért megölte nyugdíjas ismerősét

Jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla egy férfire, aki megölte nyugdíjas ismerősét a Zala megyei Eszteregnyén 2023 januárjában. Az elítélt akkori barátnője, egyben tettestársa 12 év fegyházat kapott.

A táblabíróság azt írta, a bíróság döntésével helyben hagyta a Zalaegerszegi Törvényszék korábbi ítéletét, amely a vádlottakat nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében találta bűnösnek, a másodrendű vádlottat bűnsegédi minőségben. Az előzőleg többször büntetett férfi a legkorábban 30 év után helyezhető feltételesen szabadlábra.

A vádlottak párkapcsolatban voltak és mindketten ismerték az egyedül élő nyugdíjas sértettet és azt remélték, hogy nagyobb összeggel rendelkezik bankszámláján, amit meg akartak szerezni.

Megállapodtak abban, hogy a nyugdíjas férfit leütik, majd a bankkártyáját és a hozzá tartozó kódot fenyegetéssel vagy erőszakkal megszerzik.

A két vádlott 2023. január 9-én az esti órákban a nyugdíjas házához ment: a férfi lekapcsolta a ház villanyóráját, majd az emiatt a házból kilépő idős embert egy, az udvaron talált fémcsővel fejen ütötte, a leütött sértettet pedig már ketten vonszolták a házba. A feleszmélő, segítségért kiabáló sértettet ezután a férfi ütlegelni kezdte, többször megvágta a nyakát és a mellkasát, majd legalább négyszer megszúrta, aminek következtében az áldozat meghalt.

Ezután a vádlottak átkutatták a lakást, magukhoz vették a sértett laptopját és elvitték a garázsból az autóját is. Az autót 50 ezer, a laptopot 20 ezer forintért adták el, és az autóban még találtak 10 ezer forintot, vagyis összesen 80 ezer forintot zsákmányoltak a rablógyilkossággal.

A férfi elsősorban felmentésért, másodsorban pedig társával együtt enyhítésért benyújtott fellebbezése folytán eljáró Pécsi Ítélőtábla a Zalaegerszegi Törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta. Az ítélet jogerős. (MTI)