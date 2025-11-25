Kilencszeres világbajnok lett a női lábtengó magyar Messije

Balra Lepsényi Boglárka.

Kilencedik alkalommal lett egyéni világbajnok lábteniszben a 48 éves Lepsényi Boglárka a csehországi Modricében. A veszprémi sportoló párosban hatodik, hármasban pedig nyolcadik lett a vébén.

Egy korábbi Nemzeti Sport-cikkben Lepsényi így mesélt arról, hogyan lett a sportág extraklasszisa: