Kilencszeres világbajnok lett a női lábtengó magyar Messije

Kilencedik alkalommal lett egyéni világbajnok lábteniszben a 48 éves Lepsényi Boglárka a csehországi Modricében. A veszprémi sportoló párosban hatodik, hármasban pedig nyolcadik lett a vébén.
Egy korábbi Nemzeti Sport-cikkben Lepsényi így mesélt arról, hogyan lett a sportág extraklasszisa:
„A 2001-es indulást annak köszönhette, hogy az esztergomi sporttelepen jókor, jó helyen labdázott édesapjával és Katalin húgával, és a szomszéd pályán játszó fiú megkérdezte tőlük: „Ti ezt versenyszerűen csináljátok?” Az alapot pedig a fövenyesi nyarak jelentették, amelyek során a helyi autóskemping alkalmazottjaként két mosogatás között húgával türelmetlenül leste, akad-e a strandolók között végre partner a lábteniszezéshez. Aztán megkapták a Lepsényi lányok a veszprémi egyetem betonos teniszpályáját gyakorlásra, és lassan megvetette lábát Boglárka a férfiaknak kiírt versenyeken is, belépett a Szentendrei Kinizsi Honvéd SE lábtenisz-szakosztályába (ma ő vezeti), 2008-tól pedig elkezdődött a nemzetközi menetelés, a vb-címek sora.”