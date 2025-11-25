Még mindig tartozik 26 milliárd forinttal az orosz kémbank a magyar államnak

A 26 milliárd forintos tartozást illetően folyamatban vannak a tárgyalások – ezt válaszolta Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkár Hadházy Ákos független képviselő kérdésére a 24.hu cikke szerint.

Magyarország utolsó uniós tagként 2023 áprilisában jelentette be, hogy kilép a Nemzetközi Beruházási Bank részvényesei közül. Emiatt az orosz kémbanknak is nevezett szervezetnek vissza kellene fizetnie a korábbi állami befizetést, nagyjábó 76,73 millió eurót. Ez azonban a mai napig nem történt meg Fónagy válasza alapján, ráadásul semmilyen felszámolásnak, csődeljárásnak nincs nyoma, mint arra Hadházy felhívta a figyelmet.

A független képviselő eredetileg Nagy Márton minisztertől szeretett volna több kérdésre is választ kapni: