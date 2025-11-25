Nem árulhatnak többé kutya- és macskahúst Jakartában

Az indonéz főváros, Jakarta kormányzója bejelentette, hogy betiltotta a kutyák, macskák és egyéb olyan állatok húsának az árusítását, amelyek veszettséggel fertőződhetnek meg, és ezért egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

Pramono Anung hozzátette, hogy a jogszabály értelmében – 6 hónapos átmeneti időszak után – tilos lesz a veszettség fertőzésének kitett állatok, köztük a denevér élelmezési célú értékesítése, az élő állatok, valamint a belőlük készült nyers vagy feldolgozott termékek forgalmazását is beleértve.

Az állatvédők nevében a Kutyahúsmentes Indonéziát (DMFI) szervezet üdvözölte a döntést, amely szerinte „összhangban van az alkotmány azon küldetésével, hogy megvédje az indonéz embereket, és igazságos, civilizált országgá tegye Indonéziát”.

Indonézia egyike azon ázsiai országoknak, ahol engedélyezett a kutya- és macskahús értékesítése, de az állatvédő szervezetek kampányai kezdenek eredményt mutatni, az elmúlt években több városban is helyi tilalmat vezettek be.

Indonéziában általában tisztátalan állatnak tekintik a kutyát, és ezért csak kevesen tartják háziállatként, a kutyahús viszont kedvelt és olcsó fehérjeforrást jelentő fogásnak számít egyes közösségekben. (MTI)