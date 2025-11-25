Nemzetbiztonsági érdek a Sándor-palota szerint, hogy titokban maradjon, mennyit költ utazásaira Sulyok Tamás

Öt évig is titokban maradhat, ha Sulyok Tamás köztársasági elnök luxusutazáson vesz részt az adófizetők pénzén, a Sándor-palota ugyanis nemzetbiztonsági okokra hivatkozva nem adja ki a külföldi utak költségeiről szóló adatokat, írja a hvg.hu.

Fotó: Sulyok Tamás Facebook

A lap szerette volna megtudni, hogy hova utazott a köztársasági elnök, mennyit költöttek magára az utazásokra, szállodára, mennyi volt a napidíj, illetve hány fős delegációval utazott. Sulyok hivatala azonban megtagadta az adatok kiadását, mondván:

„megállapítottuk, hogy ezeknek az adatoknak a megismerése Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes érvényesítését, továbbá nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti”.

Vagyis a köztársasági elnök útjainak költségéről majd csak akkor értesülhet a közvélemény, ha már nem lesz hivatalban. Bár Orbán utazásainak anyagi vonzatát is titkolják, miniszterekkel kapcsolatban adtak már ki ilyen információkat. Nagy Mártonnak például Párizsban „másfél éjszaka” repülővel 18 millió forintjába került az adófizetőknek.