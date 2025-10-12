2030-ig nem adja ki a kormány, hogy Orbán kivel, mivel és hova utazott idén

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Nem adja ki a kormány Orbán Viktor külföldi utazásainak részleteit egy tavaly decemberi jogszabálymódosításra hivatkozva, írja a Telex.

A lap a kormányfő augusztusi horvátországi repülőzése után adott be közérdekű adatigénylést a Miniszterelnöki Kabinetirodának, hogy kikérjék Orbán külföldi útjainak dátumát, helyszínét, időtartamát, az utazás során használt közlekedési eszköz megnevezését és a kíséretének tagjait 2024. elejéig visszamenőleg.

A lapnak végül azt válaszolta a kormány, hogy nem áll módjukban „a jelzett adatok megismerésére irányuló igényt teljesíteni”, és egy jogszabály-módosításra hivatkoztak, amit tavaly decemberben egy költségvetési salátatörvénybe bújtatva tettek bele be a külképviseletekről és külszolgálatról szóló törvénybe.

Az új szabályozás alapján külpolitikai, külgazdasági és nemzetbiztonsági érdekekből öt évre titkosítják a védett személyek külföldi útjainak adatait. Ebbe a kategóriába tartozik a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész.

Orbán útjairól sokat írtunk idén, például amikor a miniszterelnök és a stábja a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel utazott Brač szigetére, vagy amikor magángéppel jött haza a válogatott meccsről a kötcsei beszéd előtt. Hogy a focimeccses utazásait ki fizeti, arról lényegében összevissza beszéltek utána. Szeptemberben azt is összefoglaltuk, hogyan szoktuk meg Orbán magángépezéseit.

POLITIKA titkosítás magángép utazás közérdekű adatigénylés orbán viktor
Kapcsolódó cikkek

Egészen szürreális, ahogy megpróbálják kimenekíteni Orbánt a magángépezésből

Politikailag meglepő húzás volt Orbántól és a stábjától, hogy magángéppel utaztak Horvátországba, miközben a Fidesz-tábort is zavarja a luxizás, különben nem beszélnének róla ennyit. A Fidesz gőzerővel hárít, és próbál úgy tenni, mintha Orbán is csak egy sárga kisrepülővel szállt volna fel, ahogy Magyar Péter.

Windisch Judit, Székely Sarolta
POLITIKA

Lefotóztuk: Orbán magángéppel jött haza a válogatott meccsről a kötcsei beszéd előtt

Ugyanazzal a géppel szállt le szombat éjjel, amivel korábban Orbán Sára és Jászai Gellért is utazott. Így érkezett meg a miniszterelnök Dublinból, hogy vasárnap megtartsa a szezonnyitó beszédet Kötcsén.

Németh Dániel
POLITIKA

Bár Orbán azt állította, valójában nem az MLSZ szokta intézni a miniszterelnök magánrepülőzéseit a külföldi focimeccsekre

A miniszterelnök azt mondta, a kormány az MLSZ-nek fizeti ki a magángépes utazásait. Ez nem igaz.

Herczeg Márk
utazás

Airplane Hungary – így szoktuk meg Orbán magángépezéseit

Már az első Orbán-kormányban voltak jelek. Most már gyakorlatilag bevásárolni is magángéppel járnak a miniszterek. Ehhez képest évente más magyarázatot adnak rá, hogy jön ki a matek.

Herczeg Márk
POLITIKA