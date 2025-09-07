Lefotóztuk: Orbán magángéppel jött haza a válogatott meccsről a kötcsei beszéd előtt

Szombat éjjel Orbán Viktorral a fedélzetén szállt le Budapesten a HA-LKW lajstromjelű magánrepülő. A miniszterelnök Dublinból érkezett haza, ahol a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzését nézte meg élőben.
Ez ugyanaz a gép, amivel korábban Orbán Sára és Jászai Gellért együtt repültek Budapestre családjaik társaságában a Maldív-szigetekről. A Dassault Falcon 8x típusú, 2021-es gyártású repülő az OTP egyik cégének, az Air Invest Kft.-nek a tulajdonában van, értéke újonnan 22 milliárd forint körül van.
A miniszterelnök vasárnap Kötcsén tartja meg szokásos idénynyitó beszédét, amit első alkalommal élőben közvetítenek. A NER-es luxusutazások idén nyárra kiemelt politikai témává váltak: Orbán Viktor horvátországi nyaralására is magánrepülővel ment, akkor egy olyan géppel, ami Schmidt Mária érdekeltségébe tartozik.
A hivatalos kormányzati magyarázat ezzel kapcsolatban az lett, a miniszterelnök megengedheti magának, hogy kifizesse a bérlést, Lázár János pedig egyenesen arról beszélt, a magánrepülőzés nem életforma kérdésre Orbán Viktornál, hanem csak így tudta megoldani az utazást.
A képek alapján ezen a hétvégén is csak így tudta megoldani, hogy a helyszíni meccsnézés és a kötcsei beszéd is beleférjen.
Nem rossz, de csak perceken múlt, hogy nem lett jobb.
A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.
Kötcse 2004 óta a fideszes elit zárt körű, zavartalan, lagzihangulatú bulija. Idén viszont Magyar Péter rászervezett a napra és a helyszínre, ilyet ellenzéki szereplő még sosem tett. Orbánék erre kvázi kinyitották a pikniket: egész napos élő közvetítést ígérnek. Kötcsei hétvége még sosem tartogatott ennyi izgalmat.
Orbán Viktor a jelek szerint azonban nemcsak nyaral, dolgozik is. Estére össze is rakták a győzelmi tervet.
Lázár János szerint a magyar kormány jól reagált a munkácsi rakétatámadásra, ha pedig ki akarnánk cseszni az ukránokkal, azt elég gyorsan megtehetnénk. Az elbizonytalanodó Fidesz-szavazóknak üzeni: a Főnök rendet fog tenni.