Kétgólos előnyről ért el 2-2-es döntetlent a magyar futballválogatott Írországban

Vb-selejtezőn lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatott Írországban. A meccs csodálatosan kezdődött, sőt hasonló szellemben folytatódott. Varga Barnabás már a 2. percben megszerezte a vezetést, aztán Sallai a 15.-ben kétgólosra növelte Marco Rossi csapatának előnyét. Az együttes a 49. percig tartotta a különbséget, ekkor közelebb jöttek a hazaiak, 1-2. Az előny így is maradt a hosszabbításig, noha a gólszerző Sallait az 52. percben kiállították. A ráadásban egyenlítettek az írek, egy 93. perces fejessel, a végeredmény 2-2 lett. Folytatás kedden, hazai pályán, a csoportfavorit portugálok ellen.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA