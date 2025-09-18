Bár Orbán azt állította, valójában nem az MLSZ szokta intézni a miniszterelnök magánrepülőzéseit a külföldi focimeccsekre

Miután az elmúlt években állítottak már mindenfélét arról, hogy Orbán Viktor hova és miért jár állandóan magánrepülőgéppel, közérdekű adatigényléssel fordultunk a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, hogy megtudjuk, „2010. június 1. és 2025. szeptember 10. között

hány alkalommal,

milyen utazásokra (indulási és érkezési település, ill. esemény megnevezése),

mekkora összegért

biztosítottak repülőjegyet magántulajdonú repülőgépekre Orbán Viktor miniszterelnök számára”.

Orbán ugyanis a legutóbbi, titkos dublini magánrepülőzéséről az Ötmédiának adott interjújában a magyar futballválogatott külföldi focimeccseire történő magángépes kiutazásairól azt mondta: „Az én utamat ilyenkor a magyar állam fizeti, mert az MLSZ meghívására megyek, és akkor kifizeti a magyar kormány ezt az MLSZ, azt hiszem, az MLSZ-nek. Így történik ezzel. Ez azért történik így, mert miután a parlament ezt végigvitatta, mint egy nagy ügyet, és határozatot hozott, hogy hogyan kell kezelni az ilyen helyzeteket, abból ez következik. Tehát azért van így, mert én betartom azt, amit egyébként a parlament döntött.”

(Egyébként – ahogy arra Kálmán Olga felhívta a figyelmet – a parlament mentelmi bizottsága a hivatkozott 2018-as állásfoglalásában egy szóval sem tért ki arra, hogy az államnak kellene fizetnie a miniszterelnök magángépes utazását. Az ellenzéki képviselők kezdeményezésére vizsgálták volna, hogy Orbánnak fel kell-e tüntetnie a vagyonnyilatkozatában az ajándékként kapott magánrepülős útjait, de a bizottság kormánypárti képviselői elutasították a vagyonosodási vizsgálatot, mondván: „nem tekinthető ajándéknak egy olyan sportrendezvényre szóló út, amelyen magyarok vagy Magyarország is részt vesz”. A bizottság szerint a kormányfőnek amúgy is csak a képviselői megbízatásával összefüggésben kapott ajándékokat kell feltüntetnie a vagyonnyilatkozatában.)

Orbán Viktor magángéppel érkezik haza a magyar válogatott dublini mérkőzéséről 2025. szeptember 8-án Fotó: Németh Dániel/444

Az MLSZ-től Vági Márton főtitkár válaszolt:

„Az Ön által megjelölt időszakban nem volt olyan, a Magyar Labdarúgó Szövetség által finanszírozott utazás, amilyenre az Ön kérdése irányult. Erre tekintettel az Ön által feltett kérdésekre vonatkozóan a Magyar Labdarúgó Szövetség nem rendelkezik adatokkal.”

Miután Orbán azt mondta, a kormány szokta kifizetni a jegyét, közérdekű adatigényléssel fordultunk az összes minisztériumhoz, hogy kiderüljön, 2010 óta hányszor és mennyiért reptették magánrepülőgéppel a miniszterelnököt. Erre a válaszra még várunk.