Airplane Hungary – így szoktuk meg Orbán magángépezéseit

„2014. július 8-án tucatnyi magánrepülőgép landolt egymás után a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér kisgépes terminálján. A világ minden pontjáról érkeztek vendégek a brazíliai világbajnokság második elődöntőjére: Argentína Hollandia ellen a 63 ezres Arena Corinthians gyepén.

Az OTP Bank Falcon 900-asa várakozott legtovább a betonkifutón, mígnem a diplomatajáratok fogadására fenntartott terminálra irányították át. A Falcon utasai, köztük Csányi Sándor MLSZ-elnök és első számú vendége, Orbán Viktor miniszterelnök nem értették, miért nem engedik őket kiszállni a maratoni repülőút után. Egy idő után arra lettek fi gyelmesek, hogy egyenruhások sorakoznak fel, és katonai tiszteletadáshoz készülődnek a gondosan elkerített kifutórészen.

Orbán a lelátón sosem beszél politikáról, pláne üzleti ügyekről, és külföldi meccsek idején kerüli a diplomáciai kötelezettségeket is. A 2014-es világbajnokságra Csányi vendégeként utazott, hogy ne kelljen részt vennie semmilyen protokolláris eseményen. Még a terrorelhárítás sem kísérte el Brazíliába. Valahogy azonban kitudódott a dolog, és São Paulo szövetségi állam meg is adta a miniszterelnöknek járó tiszteletet.

Orbán egyáltalán nem készült hivatalos programra. A meccsekre tartó repülőutakon leginkább ultizással üti agyon az időt. Ilyenkor az öltözéke is lazább annál, mint amiben a nyilvánosság előtt – pláne nemzetközi színtéren – mutatkozni szokott, leggyakrabban sima inget visel, kigombolva, zakót is csak akkor, ha hűvösebb van.

A São Pauló-i reptéren a miniszterelnök hirtelen kész helyzettel szembesült; nem volt boldog. Direkt úgy szerveztette az utat, hogy ne kelljen ilyesmikkel szenvednie, erre juszt kigurítják elé a vörös szőnyeget. Türelmet kellett kérni a fogadó delegációtól, amíg elővarázsol valami vállalható öltözetet. A nyakkendő, az öltönynadrág és az öltöny idővel előkerült, de öltönyzoknit az istennek sem sikerült találni, úgyhogy maradt a sportos, utazós változat. Orbán meg is jegyezte, csúnya balhé lenne belőle, ha a felesége megtudná, hogy így jelenik meg egy reprezentatív eseményen.”

Így kezdődik Rényi Pál Dániel könyvének, a Győzelmi kényszernek az egyik fejezete. (Az Orbán Viktor futballőrületéről és hatalommánijáról szóló kötet megvásárolható a 444 Shopban.) Ez az egyik legbensőségesebb történet a kormányfő magánrepülős utazásairól (ha nem számítjuk ide azt, amikor az amerikai nagykövettel alsóneműre vetkőzve dumált a miniszterelnöki különgépen, amit egyébként nem kormánygépnek vettek, gyakorlatilag mégis az lett, sőt annál is több).

Orbán Viktor ugyanis – miközben a plebejus népvezért alakítja, és a kormánygépes utazásaiból is lettek már bonyodalmak – igyekszik a lehető legnagyobb titokban magángéppel külföldre utazva űzni a hobbijait. Miután ez most sokadjára is félreértéseket szült, érdemes felidézni, mikor mivel magyarázták a miniszterelnök magángépes (privát) útjait.

POLITIKA állam kormány magángép magángépezés magánrepülőgép orbán viktor
