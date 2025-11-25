Újbuda rendelettel szorítaná vissza a köztéri politikai reklámokat, bár eddig minden hasonló próbálkozás elbukott

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
Nem akarnak sok ilyent Újbudán.
Fotó: Fedor

Új módszerrel próbálja korlátozni a közterületeket elöntő politikai hirdetések mennyiségét – praktikusan a kormánypropaganda riogató plakátjait – Újbuda önkormányzata.

A helyi testület novemberi ülésén olyan rendeletmódosítást fogadott el, ami nem direktben tiltaná vagy korlátozná a politikai hirdetések kihelyezését – mivel ez alkotmányellenes volna – hanem úgy, hogy féláron adja a hirdetési helyeket annak, aki vállalja, hogy „kizárólag valamilyen árut, szolgáltatást, vagy kulturális-, sport-, oktatási célú eseményt, illetve karitatív célokat népszerűsít”.

Nem véletlenül fogalmazott így a friss rendeletről szóló újbudai közlemény:

„A törvény nem ad lehetőséget arra, hogy egy önkormányzat előírja, milyen tartalmú hirdetést tehet közzé egy vállalkozás a saját közterületein. Tartalmi cenzúrára nincs jogszabályi felhatalmazás.”

Korábban ugyanis több magyarországi önkormányzat próbálkozott azzal, hogy rendeletben tiltsa meg teljesen vagy korlátozza jelentősen a közterületi politikai reklámok elhelyezését. Minden esetben sikertelenül.

A Kúria 2015-ben kaszálta el Hódmezővásárhely 2013-as próbálkozását, ami a választási plakátok kihelyezését korlátozta volna. Később Győr és Hatvan is próbálkozott, hasonló sikerrel. A TASZ korábbi jogi szakvéleménye szerint

„a választási eljárásról szóló törvény szerint a kampányplakátok elhelyezése kizárólag „műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból” korlátozható. A törvény szerint a tiltás nem terjedhet ki egész városrészekre, hanem jól körülírható, konkrét épületekre, közterület-részekre kell szorítkoznia."

Emiatt próbálkozik most új megközelítéssel Újbuda. Az önkormányzat sajtósa elmagyarázta, hogy a gyakorlatban most duplájára emelték a közterületi reklámozási díjakat, egyúttal 50 százalék kedvezményt kínálva azoknak, akik vállalják, hogy bármit hirdetnek, csak politikát nem. Ettől még kitehetnek politikai kampányokat, de azokra az új, teljes ár vonatkozik.

POLITIKA közterületi reklám újbuda politikai reklám
Kapcsolódó cikkek

Két fideszes önkormányzat is letiltotta a plakátozást a kampány előtt

Győrben és Hatvanban ugyanazon a napon fogadták el a rendeleteket.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA