Bruttó 320–323 ezer forint lehet a minimálbér jövőre

A minimálbér 10-11, a garantált bérminimum 7-8 százalékkal nőhet jövőre, értesült a Portfolio. A tervek szerint a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői csütörtökön ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy egyeztessenek az új számokról.

Korábban a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) 2026-ra 13, 2027-re pedig 14 százalékos minimálbér-emelésben állapodott meg. Azóta azonban kiderült, hogy a magyar gazdaság jóval gyengébben teljesít a vártnál: a GDP az eredetileg remélt 3 százalék helyett 1 százalékkal sem nő idén, ezért a felek szerint elkerülhetetlen a megállapodás újratárgyalása.

A Portfolio birtokába került számítások alapján a minimálbér bruttó 320–323 ezer forintra emelkedhet, míg a garantált bérminimum 373–377 ezer forint körüli összegre nőne, ha a munkaadói és munkavállalói oldal is rábólint a javaslatra. A vállalkozói szervezetek már egy ideje jelezték, a 13 százalékos emelést a jelenlegi gazdasági környezetben nem tartják finanszírozhatónak, szerintük az könnyen csődhullámot indíthatna el. A szakszervezetek ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy a magyar bérek jelentősen elmaradnak az uniós átlagtól, ezért szerintük indokolt lenne a nagyobb emelés.

Ha csütörtökig nem lesz megállapodás, akkor a jelenlegi szabályok szerint jövőre automatikusan 11,5 százalékkal emelkedne a minimálbér. Ez tükrözi ugyanis, hogy mennyivel tért el a magyar gazdaság pályája attól, amikor a VKF a 13 százalékos emelésről döntött. Ebben az esetben azonban a garantált bérminimum szintje változatlan maradna, ami újabb vitákat hozhat a munkáltatói és munkavállalói oldal között.