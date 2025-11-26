Márki-Zay a köztévé riporterének: Ekkora blődségeket csak a leghülyébbek hisznek el

Meggondolatlanul vagy meggondoltan, de tény: Márki-Zay Pétert hívták meg az ún. köztévé 48 percébe, Hódmezővásárhely polgármesterének jutott a műsoridő fele. Ilyen sincs minden nap.

Márki-Zay a tőle megszokott vehemenciával tette helyre az MTVA-s Törőcsik Zsoltot. Többször volt kénytelen tétován megjegyezni egy-egy meredekebb állításnál: „Erre azért bizonyítékok nem igazán vannak.”

Az interjú parádés volt, elképzelni sem lehet, mit szóltak a köztévé törzsnézői a Márki-Zay szájából elhangzó ilyen mondatokhoz:

„Amikor Orbán a KISZ-ben volt, én templomba jártam, könyörgöm.”

„A testvére alapján akarja megmondani, hogy ki a baloldali? Orbán Viktor testvére az fegyverkereskedő.”

„Gyurcsány, Orbán nem számoltatták el egymást, egymással üzleteltek. Gyurcsány még hátba is szúrt engem februárban, a választás évében, mert Orbánnal lepaktált. Ezt a Szabad Európa meg is írta. Akkor most Orbán gyurcsányista?”

„Mindenki, aki a pedofilmentegető, migránsbetelepítő, korrupt, hazaáruló, oroszbérenc Fidesz ellen fordul, az hős.”

És volt egy igazán emlékezetes dialógus is:

Törőcsik: Miért ne lehetne becsületes az, aki a Fideszre szavaz?

Márki-Zay: Pedofilokat akar szabadon engedni?

Törőcsik: Ez egy átlagember...

Márki-Zay: Orosz érdeket akar szolgálni a magyar érdekkel szemben?

Törőcsik: Tehát akkor a Fidesz...

Márki-Zay: Svédország NATO-csatlakozását akarja akadályozni?

Törőcsik: De akkor a Fidesz szavazói ön szerint nem becsületesek?

Márki-Zay: Magyar katonákat akarnak Csádba küldeni meghalni?

Törőcsik: Nem becsületesek akkor a Fidesz szavazói? Ezt gondolja?

Márki-Zay: Ezer év magyar történelmének legkorruptabb kormánya. Pedofilokat engednek szabadon. Orbán a saját családját mérhetetlen gazdaggá tette.

Törőcsik: A kérdésre válaszoljon!

Márki-Zay: Azt mondja meg nekem: becsületes ember szavazhat tolvajokra? Pedofiltámogatókra? Nem szavazhat.

A jelenet itt nézhető vissza:

Amikor a Tisza Párt Indexen közölt állítólagos gazdasági programjáról kérdezték, Márki-Zay ilyeneket mondott: „Ezt a Fidesz-központban írták?” „Ezt ne higgye el, ne dőljön be ezeknek a fideszes hazugságoknak! Rólam is össze-vissza írtak, hogy át akarok műteni kislányokat kisfiúkká, és elvinni meghalni Ukrajnába. Ekkora blődségeket csak a leghülyébbek hisznek el. Ne is törődjenek vele, ezek mind hazugságok.”

A polgármester médiaelemzései a későbbiekben is szórakoztatóak voltak: „Az Index egy fideszes lap. Egy borzasztó agymosó propaganda, amikor a szerencsétlen nyugdíjasokat, akik nem tudnak mindenhonnan tájékozódni, az M1-et nézi, Bruti szavaival az a 18 állandó néző, tehát azokat mindennel nagyobb ostobaságokkal etetik, sötétben tartják.”

Törőcsik utóbbit nem hagyta annyiban, visszautasította, hogy sötétben tartanák a nézőket, mire Márki-Zay: „A kommunizmusban, ami köztudottan egy diktatúra volt, Hofi folyamatosan a tévében szerepelt. Bödőcsöt mikor hívják be? Aranyosi Pétert mikor hívják be?” Törőcsik szerint ők szoktak a rádiókabarében szerepelni, egyben ajánlotta annak hallgatását a polgármesternek.

A riporter tiszás vagy annak gondolt szakértőktől származó idézetekkel támadott, de Márki-Zay, aki egyébként nem tagja a Tiszának, úgy vágott vissza, mintha egy gép lenne: „Ne dőljön be ezeknek a hazugságoknak. Én Hódmezővásárhely polgármestereként bebizonyítottam, hogyha egy korrupt fideszes vezetést leváltunk, akkor nem emelni kell az adókat, hanem csökkenteni tudunk adókat, és még úgyis látványosabban fejlődik a város.”

Kicsit később pedig: „Higgyék el nekem, hogyha a Fideszt leváltjuk, akkor a rekorderadók helyett adócsökkentés lesz. (...) Egyszerűen azért, mert nem tolvajok irányítják az országot.”

A ripoter szóba hozta a nyugdíjak megadóztatását tervező Simonovits Andrást, akit a propaganda a Tisza szakértőjeként állít be. Márki-Zay reakciója: „ Az egy borzasztó egy ember, gondolom, a Fidesz fizeti. Az rettenetes, már ne is haragudjon. (...) Normális, épeszű ember ilyet nem mond.”

Márki-Zay azt is vitatta, hogy a nyugdíjak reáltértéke nőtt volna az elmúlt 15 évben, sőt, szerinte a romániai nyugdíjak értéke lehagyta a magyart. „Ha nem tolvajok vezetnek egy országot, több pénz jut a nyugdíjasoknak” – mondta.

A polgármester beszélt egy tárgyalásáról az európai ügyészségen, aminek konklúziója szerinte ez volt: „Ha Orbán nem akarna lopni, akkor az Európai Ügyészséghez csatlakozva ennél is több pénzt kapna Magyarország.”

Szóba került a batidai aszfaltrajzverseny, ahol egyenlőségjelet rajzoltak Lázár János és Charlie Kirk neve közé. Márki-Zaynak határozott véleménye van az elkövetőről: „Aki ezt odaírta, az egy Fidesz-ügynök volt. Ha nem Fidesz-ügynök lett volna, már elkapta volna a Fidesz. Hogy lehet, hogy a fideszes rendőrség nem kapja el? (...) Ilyen gazemberséget csak a Fidesz írhatott föl. Ez egy provokáció volt.” A Tisza előválasztása kapcsán kiderült, hogy Márki-Zay Vásárhelyen Ferenczi Gábort támogatja, aki a batidai aszfaltversenyt nyerte.

A polgármester szerint furcsa, hogy a mai napig nem tudták kinyomozni, ki fenyegette bombarobbantással a magyar iskolákat az év elején. Szerinte „a Fidesz vagy annyira inkompetens, hogy ettől sem tud megvédeni (...), a másik lehetőség az, hogy a Fidesz küldte ezeket a fenyegető leveleket. Nem tartanám kizártnak, hogy a Fidesz azzal a kétségbeesett, végtelenül szánalmas erőfeszítéssel próbálná megnyerni a jövő április választást, hogy majd valami rendkívüli helyzetet hirdet, vagy robbantgat itt-ott, hogy megijedjenek a magyarok, hogy azt gondolják, hogyha nem Orbán lesz, akkor majd fölrobbantják a gyerekeiket. De csak a Fidesz akarja fölrobbantani, ha ő nem nyomozta ki, hogy ki akarja fölrobbantani, nem?”

A Tiszát a jelöltállítás után elhagyókról azt mondta: „Ezek nem feltétlen sértődött emberek, én azt gondolom, ezek beépített árulók voltak.” A régi ellenzékből ilyen volt szerinte Ungár Péter vagy a több jobbikos. „A Fidesznek megvan ez a lehetősége, nekik van ÁVH-juk, nekik van titkosszolgálatuk” – mondta.

A lezárás is méltó volt az egész beszélgetéshez. Miközben Törőcsik a nézőktől köszönt már el, Márki-Zay folyamatosan beszélt. „Várjuk vissza, de most le kell zárnunk az adást.” „Európa legnagyobb bankrablása volt, amit Matolcsy csinált. Miért nem kapják már el?”

A teljes adás itt nézhető vissza: