Menczer Tamás: Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem?

Az Indexen kedden megjelent egy cikk egy újabb állítólagos „brutális tiszás megszorítócsomagról”, melyet Magyar Péter – az adóemeléshez hasonlóan – azonnal cáfolt és hamisítványnak nevezett. Ez azonban most sem tántorítja el a Fideszt attól, hogy a kampányát fiktív megszorításokra építse, ugyanis a kormánypárt és médiája tegnap óta a cikk alábbi mondatán pörög:

A Tisza Párt bevezetné az eb- és macskaadót. Minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni.

Menczer Tamás a Kollár Kinga elleni tüntetésen a Millenárison 2025. április 12-én. Fotó: Németh Dániel/444

Azóta minden fideszes politikus hatalmas kutya- és macskatartó lett, és egymást múlják felül a riogatásban, de közülük is kiemelkedik Menczer Tamás, aki elég rosszul hangzó hasonlatot talált ki az alábbi szabadversben:

De mi az, hogy kutyaadó?

A kutya nem jövedelem és nem vagyon.

A kutya hű barát. Nálunk speciel családtag.

Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem?

Magyar Péter ezt is kitalálja?!

Persze könnyen vetne ki ilyen adót is, neki úgysincs.

Ezt a sz@rházi bandát el kell söpörnünk!

El is fogjuk.

Amiről viszont egyik fideszes politikus sem beszél, az az, hogy pont a Fidesz tette lehetővé az önkormányzatok számára az ebadó (ebrendészeti hozzájárulás) kivetését az állatvédelmi törvény 2012. január 1-jével életbe lépett módosításával. A Magyar Hang felhívja a figyelmet, hogy több település is bevezette már ezt, így Somogyhatvan, Piliscsaba, Tóalmás, Egyek, Enying és Nagykanizsa is, a múlt héten pedig Szigethalom is követte őket.