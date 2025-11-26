Mi történt 13 év alatt, hogy Orbán akkor még győztes nemzetnek látta a magyart, most meg már vesztesnek?

Orbán Viktor volt a vendége egy beszélgetés erejéig Kapu Tibor űrhajósnak a kormányhű Mandiner díjátadó gáláján szerda este, hogy a Kapu által feldobált magas labdákat lecsapdoshassa a szokásos rendszerszintű világmegfejtéseivel. (A díjak komolyan vehetőségéről annyit, hogy Dobrády Kovács Ákos lenyomta Krasznahorkait kulturálisan.)

A beszélgetés 22. perce körül, a szokásos Nyugat-savazás után kezdett el a kormányfő arról magyarázni, hogy amit az űrhajósok csinálnak, az azért fontos, mert mi egy vesztes ország vagyunk.

Azzal birkózunk, hogy hogyan csináljunk egy vesztes országból győztes országot, ami nehéz dolog Trianon után, mert egy életképtelen földterület maradt Magyarországból, és ezt a döntést a mai napig nem tudjuk korrigálni, fejtegette. De úgy meg nem lehet élni, hogy állandóan arra gondolunk, hogy vesztes nép vagyunk, valahogyan győzni kell, magyarázta a miniszterelnök.

Nem szabad magunkat a vesztesek közé sorolni, tehát ebből a vesztes nemzetből győztes nemzetet kell csinálni, ez a magyar politikai küldetés, ezen kell gondolkodni mindig minden magyar kormánynak, mondta Orbán.

Ez szépen hangzik, de ha most vesztes nemzet vagyunk, az sajnos azt jelenti, hogy 13 év alatt valami nagyon elromlott, hiszen 13 éve még győztesek voltunk.

Ezer éves történelme azt mutatja, hogy a magyar nemzet a győztesek közé tartozik, hiszen minden kísérlet ellenére nem szűnt meg, nem olvadt be - húzta alá Orbán Viktor miniszterelnök, írja az archív miniszterelnöki honlap.

„A győzni tudás képessége abban áll, ha másképp cselekszünk mint a legyőzöttek”, a kormány ennek szellemében dolgozott az elmúlt két évben. Szakítani kell a győztes nemzetekre nem jellemző dolgokkal: ilyen az önsajnálat, a beletörődés, a mások pénzéből élés és a „tanuljunk meg kicsinek lenni” politikája - tette hozzá akkor.

És hogy mik a fokmérői egy nemzet győztességének vagy vesztességének? Orbán erről most Kapunak azt mondta, négy mérőeszköze van, a Nobel-díj, az olimpiai arany, az Oscar-díj és a fociválogatott teljesítménye. De most az űrhajósok behoztak egy ötödiket, azt, hogy egy nemzet mennyire vesz részt a Földön kívüli világ megismerésében.