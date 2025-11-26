VSquare: Orbán újra Moszkvába látogat

November 28-án Orbán Viktor Moszkvába utazik, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon – írta a Facebook-oldalán a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs egy, az út részleteit jól ismerő forrásra hivatkozva.

Putyin és Orbán 2015 februárjában, Budapesten. Fotó: Képszerkesztőség/Tuba Zoltán

A 24.hu meg is kérdezte erről a Kormányzati Tájékoztatási Központot, amely nem erősítette meg, de nem is cáfolta az információt:

A miniszterelnök külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatjuk a nyilvánosságot.

Orbán rendszeresen találkozik Putyinnal, ellentétben európai kollégái túlnyomó többségével: legutóbb tavaly, július 5-én, a magyar EU-elnökség kezdete után egy totálisan eredménytelen „békemisszió” keretében látogatta meg az orosz elnököt. (via 24.hu)