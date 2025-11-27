Budapesten Karácsony a legnépszerűbb, a fővárosiak többsége a Tiszára szavazna

Az EP-választási eredményéhez képest októberben csak minden negyedik választó szavazott volna a kormánypártra – derült ki a 21 Kutatóközpont felméréséből, ami a Népszava megbízásából készült, és ami a fővárosiak politikai preferenciáját vizsgálta.

A felmérés szerint a budapestiek többsége a Tiszára szavazna: a teljes minta 51 százaléka, a pártot választani tudók 55 százaléka nyilatkozott így. A Fideszt nagyjából feleannyi ember támogatná. A kormánypárt a teljes mintát nézve 24 százalékon, a választani tudók között 26 százalékon áll.

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője szerint ezek alapján úgy tűnik, hogy a Tisza sokat erősödött Budapesten, a Fidesz viszont gyengült. Legalábbis az EP-választáshoz képest. Budapesten nem éri az ötszázalékos küszöböt a DK és a Mi Hazánk sem, de a Kutyapártnak megvan a 6 százalékos bázisa.

Ezek után senki sem lepődhet meg azon, hogy a fővárosban a legnépszerűbb politikusok is ellenzékiek: Karácsony Gergely főpolgármestert 50 százalék, Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét 45 százalék tartja „kifejezetten” vagy „inkább” rokonszenvesnek. Igaz, a megkérdezettek harmada egyikükkel se szimpatizál. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetőjének elutasítottsága kisebb (22 százalék), viszont a vele egyértelműen rokonszenvezők aránya is csak 39 százalék. Feltűnően nagy csoportot alkotnak azok, akik ambivalensen viszonyulnak hozzá: 34 százalék válaszolta azt, hogy „rokonszenves is, meg nem is”. A fideszes Szentkirályi Alexandra kedveltsége mindössze 22, míg az elutasítottsága 64 százalékos. De még így sem ő áll az utolsó helyen, hanem Dobrev Klára: a DK elnökét 14 százalék kedveli, 63 százalék pedig ellenszenvesnek találja.

A felmérés szerint, ha most vasárnap tartanának főpolgármester-választást – a korábbi jelöltekkel –, akkor a budapestiek 50 százaléka Karácsony Gergelyre, 27 százaléka Vitézy Dávidra, 23 százaléka Szentkirályi Alexandrára szavazna.

A Népszava a felmérésre hivatkozva azt írja, hogy Karácsony fölénye elsősorban abból adódik, hogy a Tisza szavazói között 69-27 arányban népszerűbb Vitézynél.

A 21 Kutatóközpont azt is megkérdezte, hogy a főváros pénzügyi nehézségeiben kinek mekkora a felelőssége. Ebben a kérdésben is érvényesül a válaszadók pártok iránti elkötelezettsége: az ellenzékiek szinte mind a kormányt, a fideszesek szinte mind a főpolgármestert hibáztatják, míg a pártnélküliek relatív többsége szintén a kormányt.