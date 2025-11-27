Kirúgta egyik vezetőjét a konzervleveseket gyártó amerikai cég, miután az azt mondta, hogy a termékeik szegény embereknek készülnek

Az amerikai élelmiszeripari vállalat, a Campbell’s elbocsátotta egyik vezetőjét, miután nyilvánosságra került egy felvétel, amin azt állítja, hogy a cég ételei „szegény embereknek” készülnek, és becsmérli indiai alkalmazottait – írja a Financial Times.

Martin Bally a Campbell’s informatikai részlegének alelnökeként dolgozott. A róla készült hangfelvételt egy korábbi munkatársa hozta nyilvánosságra, aki azt állítja azért rúgták ki, mert jelentette Bally megjegyzéseit.

A Campbell’s – ami elsősorban a konzervleveseiről ismert – nagyon feldolgozott ételeket gyárt szegény embereknek, mondta állítólag Bally a felvételen, az indiai munkavállalókat pedig idiótáknak nevezte.

Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

A Campbell’s a lapnak azt írta, múlt csütörtökön értesültek a perről, és akkor hallották először a hangfelvételt.

„A megjegyzések durvák, sértőek és valótlanok voltak, és elnézést kérünk az okozott sérelmekért. Ez a viselkedés nem tükrözi vállalati értékeinket és kultúránkat, és semmilyen körülmények között nem toleráljuk az efféle nyelvezetet”

– közölte a Campbell’s, hozzátéve, hogy Bally kedden távozott a cégtől. Más élelmiszergyártókhoz hasonlóan a cég is visszaeső eladásokkal küzd, mivel a dráguló élelmiszerek miatt sok fogyasztó kevesebbet vásárol. Egy michigani tévé által közzétett felvételen Bally azt mondja, nem akarja megenni a Campbell’s „biotechnológiai úton előállított húsát vagy „3D-nyomtatott csirkéjét”. A Campbell’s erre reagálva közölte: nem használ 3D-nyomtatott, laboratóriumban előállított vagy bármilyen mesterségesen módosított húst a termékeiben.