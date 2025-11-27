Nem túl derűlátó az Erste, idén 0,2, jövőre 2 százalékos növekedést vár

A kormányzati várakozást alulmúló prognózist ismertetett szerdai sajtóeseményén az Erste. Miközben a kormány az idei évre 0,5, jövőre pedig 3,7 százalékos gazdasági növekedésben bízik, a bank elemzői, Nyeste Orsolya és Nagy János az idei évre 0,2, jövőre pedig 2 százalékos bővülést lát reálisnak. A 2026-os prognózisnak azonban van egy erős feltétele: a német gazdaság állapotának javulása. Ha ugyanis ez megtörténik, akkor az várhatóan a magyar exporttermékek iránt is megnöveli a keresletet.

Azonban nemcsak a német gazdaság küzd kihívásokkal, egész Európának vannak gondjai: az autóipar például csiphiánnyal küzd, ami az itthon beinduló BMW-gyár működését is nehezítheti, megállt a távol-keleti vállalatok növekedése is, és Kínával sem lett jobb a külkereskedelmi kapcsolat.

Ami az inflációt illeti, rövid távon akár rég nem látott, 3 százalék alatti infláció is lehet a jövő év első hónapjaiban, köszönhetően a bázishatásnak, de a helyzet ettől függetlenül bizonytalan hosszú távon. Nagy kérdés ugyanis, hogy mikor vezetik ki az árrésstopokat. Mindenesetre az idei 4,5 százalékos infláció után jövőre 3,8 százalékos lehet a ráta. Nyeste Orsolya szerint az árrésstopos és a valós infláció között 1,5 százalékpont különbség van, ez azonban az erős forint és a termelői árak csökkenése miatt nem fog teljesen visszaépülni a valós adatba, ha kivezetik az árrésstopokat.

Az elemzők szerint az idei év nagy sztorija a forint, amely 7 százalékot erősödött idén. A külföldi és hazai kamatok közötti várhatóan növekvő különbség miatt úgy vélik, tartósan erősebb maradhat a hazai fizetőeszköz, idén és jövőre és 385 forintos euróra számítanak.