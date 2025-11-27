Októberben féléves csúcsra nőtt a halálozások száma

Az előzetes adatok szerint idén októberben 5979 gyermek született, míg a halálozások száma 10 333 volt. Tavaly októberhez képest a születések száma 10 százalékkal zuhant, a halálozásoké 6,8 százalékkal mérséklődött, közölte csütörtökön a KSH. A természetes fogyás így lényegében stagnált, a 2024. októberi 4424-gyel szemben 4354 fő volt.

A születések száma június után zuhant ismét 6000 alá, míg a halálozásoké legutóbb márciusban volt 10 000 fölött. Így a több mint 4400 fős népességcsökkenés az elmúlt fél év legrosszabb mutatója, legutóbb márciusban csökkent egy hónap alatt ennél nagyobb mértékben a magyarországi népesség.

A KSH adatai szerint az első tíz hónapban 60 304 gyermek jött világra, ami 7,1 százalékkal, 4630-cal kevesebb, mint tavaly. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, míg egy évvel korábban 1,39 volt.

Idén október végéig 102 748-an haltak meg, 2,2 százalékkal, vagyis 2326-tal kevesebben az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 42 444 fő volt, ami 5,7 százalékkal több az előző évi 40 140 fős értéknél. Ez annyi, mintha egy Dunakeszi nagyságú város néptelenedett volna el.

A KSH azt is közölte, hogy az idei első tíz hónapban 41 437 pár kötött házasságot, ami 0,9 százalékkal, 390-nel kevesebb az egy évvel korábbinál. Az októberi mutató viszont növekedést mutat: 4149 pár kötött házasságot, ami 14 százalékkal, 516-tal több, mint egy évvel korábban.