Rosszul megcímzett email buktatta le, hogy a kormány eltitkolja a gyermekvédelmi adatokat

Átfogó képet szeretett volna kapni a magyar gyermekvédelem problémás területeiről Tóth Endre momentumos parlamenti képviselő, ezért október 14-én levélben kért adatokat az összes magyarországi gyermekotthontól. Például az aktuális létszámhiányról, a fluktuációról, a fegyelmi ügyekről és visszaélésekről. (A parlamenti képviselők a törvény szerint szabadon kérdezhetnek bármit az állami szféra szerveitől és azok kötelesek választ is adni nekik, 30 napon belül.)
Tóth most arról írt bejegyzést, hogy
Utóbbi következtetést abból vonta le, hogy a soproni Alpokalja Integrált Szociális Intézmény vezetője tévedésből neki küldte el azt az emailt, amit a felettesének, a vármegyei SZGYF Kirendeltség igazgatóhelyettesének szánt. A kétmondatos levélben az intézményvezető azt kérdezi, hogy az összes kérdésre válaszoljon-e az intézmény, vagy elég az a rövid változat, amit a felettes korábban már megkapott. Slusszpoén: a valóságban végül még ezt a rövid verziót sem küldték el.
„Nemzeti sorscsapás, hogy olyan kormányunk van, ami ahelyett, hogy jól kormányozná az országot, inkább minden eszközével titokban tartja a problémákat. Nem először találkozom azzal, hogy az intézményvezetők tudnának és szeretnének válaszolni a kérdéseinkre, de a fideszes politikai vezetés ezt megtiltja nekik, és visszatartja az adatokat. Súlyos bűn, hogy ezt még a gyermekvédelem területén is megteszik, noha az állam gondoskodására bízott gyermekek helyzete az egyik legfontosabb közügy."
- írja bejegyzésében Tóth Endre.