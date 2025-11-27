Rosszul megcímzett email buktatta le, hogy a kormány eltitkolja a gyermekvédelmi adatokat

Tóth Endre

Átfogó képet szeretett volna kapni a magyar gyermekvédelem problémás területeiről Tóth Endre momentumos parlamenti képviselő, ezért október 14-én levélben kért adatokat az összes magyarországi gyermekotthontól. Például az aktuális létszámhiányról, a fluktuációról, a fegyelmi ügyekről és visszaélésekről. (A parlamenti képviselők a törvény szerint szabadon kérdezhetnek bármit az állami szféra szerveitől és azok kötelesek választ is adni nekik, 30 napon belül.)

Tóth most arról írt bejegyzést, hogy

Sem a november 13-ai törvényes határidőig, sem azóta nem érkezett hozzájuk egyetlen válasz sem.

Pedig Tóth egy eltévedt levélből arra következtet, hogy az intézményeknek megvannak a kért adatok, de azokat az őket felügyelő állami szerv utasítására, törvénysértő módon, tudatosan eltitkolják.

Utóbbi következtetést abból vonta le, hogy a soproni Alpokalja Integrált Szociális Intézmény vezetője tévedésből neki küldte el azt az emailt, amit a felettesének, a vármegyei SZGYF Kirendeltség igazgatóhelyettesének szánt. A kétmondatos levélben az intézményvezető azt kérdezi, hogy az összes kérdésre válaszoljon-e az intézmény, vagy elég az a rövid változat, amit a felettes korábban már megkapott. Slusszpoén: a valóságban végül még ezt a rövid verziót sem küldték el.

„Nemzeti sorscsapás, hogy olyan kormányunk van, ami ahelyett, hogy jól kormányozná az országot, inkább minden eszközével titokban tartja a problémákat. Nem először találkozom azzal, hogy az intézményvezetők tudnának és szeretnének válaszolni a kérdéseinkre, de a fideszes politikai vezetés ezt megtiltja nekik, és visszatartja az adatokat. Súlyos bűn, hogy ezt még a gyermekvédelem területén is megteszik, noha az állam gondoskodására bízott gyermekek helyzete az egyik legfontosabb közügy."

- írja bejegyzésében Tóth Endre.