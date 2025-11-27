Szijjártó végül magángéppel érkezett Banja Lukába, ahol nem engedték, hogy katonai géppel szálljon le

Csütörtökön Banja Lukába érkezett Szijjártó Péter, hogy a helyi egyetem díszdoktori címet adományozzon neki. Ahogy a Telex is írja, a magyar külügyminiszter végül egy magángéppel érkezett, miután a bosznia-hercegovinai hadügyminiszter nem adott engedélyt, hogy katonai repülőgéppel szálljon le Banja Luka repterén.

Az RTRS felvétele szerint Szijjártó egy Cessna C-650 Citation VI típusjelű géppel landolt több fős kíséretével.

A bosznia-hercegovinai védelmi miniszter, Zukan Helez azt mondta, azért tagadta meg a magyar katonai repülőgépnek a leszállását Banja Luka repülőterén, mert a magyar fél nem indokolta meg, hogy miért katonai géppel érkezik Szijjártó.

Helez szerint Szijjártó és Orbán Viktor „évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó Szerb Köztársaság egykori elnökét,” Milorad Dodikot és „az ország szuverenitását, területi integritását és egységességét aláásó” terveit.

„Mint Bosznia-Hercegovina védelmi minisztere, feladatom az alkotmányos rend, a törvények és az ország érdekeinek védelme. Ezért döntöttem úgy, hogy nem engedélyezem a leszállást, amíg nincs teljes átláthatóság, és államunk számára nem biztosítják a tiszteletet” – érvelt a védelmi miniszter.