Nem adott engedélyt Szijjártó Péter gépének a bosznia-hercegovinai hadügyminiszter, hogy leszálljon Banja Luka repterén

POLITIKA
Megtagadta a Szijjártó Péter külügyminisztert szállító katonai repülőgép leszállását a Banja Luka repülőtéren a bosznia-hercegovinai védelmi miniszter – írta meg az n1info.ba. Zukan Helez miniszter szerint a magyar fél nem indokolta meg, hogy miért katonai géppel érkezik Szijjártó.

Helez szerint Szijjártó és Orbán Viktor „évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó Szerb Köztársaság egykori elnökét,” Milorad Dodikot és „az ország szuverenitását, területi integritását és egységességét aláásó” terveit.

Szijjártó Péter szeptember 4-én kezet fog Milorad Dodikkal
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

„Mint Bosznia-Hercegovina védelmi minisztere, feladatom az alkotmányos rend, a törvények és az ország érdekeinek védelme. Ezért döntöttem úgy, hogy nem engedélyezem a leszállást, amíg nincs teljes átláthatóság, és államunk számára nem biztosítják a tiszteletet” – érvelt a védelmi miniszter.

Dodik gyakori vendég Magyarországon

A Boszniai Szerb Köztársaság tisztségétől megfosztott elnöke gyakran fordul meg Magyarországon, szerdán is meglátogatta Orbánt, és még az MCC-n is elő fog adni a napokban. A szerb szeparatisták nem búslakodhatnak, hiszen a múlt hét vasárnap tartott előrehozott elnökválasztáson Siniša Karan, az oroszbarát Milorad Dodik szoros szövetségese győzött.

A választást azután írták ki, hogy Milorad Dodikot megfosztották hivatalától és hat évre eltiltották a politikai tevékenységtől. A győztes Karan, megfogadta, hogy „még nagyobb erővel” folytatja Dodik politikáját. A most megválasztatott elnök mandátuma kevesebb mint egy évig tart, a rendes elnökválasztást jövőre rendezik.

