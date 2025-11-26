Az MCC-n tart előadást az oroszbarát Dodik, a boszniai szerbek volt elnöke

POLITIKA
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán hivatalában fogadta az oroszbarát Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét, Ana Trišić Babićot, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökét, és Siniša Karan megválasztott elnököt, közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Azt is írták, hogy Dodik előadást tart a Mathias Corvinus Collegiumban. Sűrű időszak ez az MCC-nek, kedden ugyanis maga Orbán Viktor beszélt a diákoknak.

Milorad Dodik kitünteti Orbán Viktort
Fotó: BORISLAV ZDRINJA/AFP

Vasárnap tartották az előrehozott elnökválasztást a boszniai Szerb Köztársaságban, melyen Siniša Karan, az oroszbarát Milorad Dodik szoros szövetségese győzött. A választást azután írták ki, hogy Milorad Dodikot megfosztották hivatalától és hat évre eltiltották a politikai tevékenységtől.

Karan, megfogadta, hogy „még nagyobb erővel” folytatja Dodik politikáját. A most megválasztatott elnök mandátuma kevesebb mint egy évig tart, a rendes elnökválasztást jövőre rendezik.

POLITIKA boszniai szerb köztársaság bosznia-hercegovina mathias corvinus collegium Republika Srpska sinisa karan milorad dodik mcc orbán viktor
