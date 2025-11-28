A Sajó és az Ipoly áradása miatt több útszakaszt is le kellett zárni

A Sajó és más folyók áradása miatt több szakaszon is le kellett zárni utakat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – írja a Boon.
A Magyar Közút a lapnak azt írta, a Sajó áradása esetén a földrajzi adottságok és a meglévő közúthálózat paraméterei miatt bizonyos útszakaszok rendszerint víz alá kerülnek, jellemzően a folyó felső szakaszán, ami most is így történt. Ezért lezárták a
Az Útinform tájékoztatása szerint az Ipoly áradása miatt Nógrád vármegyében lezárták az Őrhalom-országhatár összekötő utat, a vasútátkelőtől a határig (2209-es jelű út), valamint a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).
Az Időkép írt arról, hogy a csapadék mennyisége miatt a Sajón és az Ipolyon nagyobb vízszintemelkedés várható, utóbbin a valaha mért legnagyobb vízállást is megközelítheti a folyó vízszintje Ipolytarnócnál. A településen harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el.