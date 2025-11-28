Kijev, magyar a pajzson! - katonai tiszteletadás mellett temették el Kijevben Aser Benjámint, az Ukrajnában elesett magyar katonát

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kijev, magyar a pajzson! - harsogja végig az ukrán fővároson a halotti menetet vezető sofőr. A „magyar" Aser Benjámin, hívójelén Némó, a 21 éves korábban elhunyt magyar katona volt, akit csütörtökön temettek el Kijevben, katonai tiszteletadás mellett.

Aser Benjámin temetése a Maidanon Fotó: Takács Lili

Messziről hallani, ahogy a november végéhez méltó, ködös, szürke időben a katonai menet a halottas házból a Majdanra, Ukrajna történelmének egyik legfontosabb terére ér. Minden irányban leáll a forgalom, megállnak a gyalogosok, a lassan guruló, katonai egységek zászlóival díszített autókból álló konvoj elejéről üvölt a zene, egy férfi Aser Benjámin nevét harsogja a kijevieknek.

A tér közepére felállított koporsó közelében felfoghatatlan ütemben növekszik az elesett katonák emlékére kitűzött zászlók és a melléjük állított fényképek száma. Nyár óta látványosan több irányba is terjeszkedett az emlékhely. Ahogy egyre több teret vesz el az emlékhely a Majdanból, úgy fakulnak el az elesettek fényképei a sok ezer zászlócska közt. Pár lépéssel odébb egy kék-sárga zászlókat és karkötőket áruló férfi tukmál, ahogy mindig.

A Majdan közepén ukrán zászlóval letakart koporsó mellett az édesapa, és a második családdá vált ukrán hadsereg mellett az ukrajnai magyarság képviselőjee és Moshe Reuven Azman, Ukrajna főrabbija is rövid búcsúbeszédet mond. Több járókelő is megáll, és ott marad a szertartáson.

Nem sokkal később, már a temető felé haladva a menetet vezető felzászlózott autóban utazunk, rendőri felvezetés mellett. Sofőrünk nem csak a menetet vezeti, kicsit mindenért felel. A temetéseken megszokott zenék bömbölnek szomorkásan egymás után a hangszóróból, betölti Kijev sok sávos útjait. Sofőrünk határozott hangon kéri meg a tiszteletet a kijeviektől Aser Benjámin, a Revans és a harmadik önálló rohamdandár elesett katonája számára. És ahogy az lenni szokott, a kijeviek megadják a tiszteletet, megszámlálhatatlanul sokadszorra: amerre haladunk, mindenki megáll. Van, aki letérdel, van, aki kiszáll a kocsiból a szembejövő sávban, és szívére teszi a kezét, mások lehajtott fejjel állnak, amíg a menet elhalad mellettük.

Aser Benjámin temetési menete Fotó: Takács Lili