Majdnem egy éve nem volt ilyen nagy a munkanélküliség

Idén az augusztus-október háromhavi átlagban a 15-74 évesek között 223 ezren voltak munkanélküliek a KSH legfrissebb adata szerint, amivel a munkanélküliségi ráta 4,6 százalékra emelkedett. Ilyen magas munkanélküliséget legutóbb tavaly, a szeptember-november időszakra mért a KSH, 4,7 százalékosat. Az ezt megelőző időszakra még 221 ezer munkanélkülit és 4,5 százalékos munkanélküliséget regisztrált a statisztikai hivatal, míg egy évvel ezelőtt 226 ezer munkanélküli és szintén 4,6 százalékos munkanélküliség volt Magyarországon.

Az, hogy augusztus-október időszakban már romlani kezdenek a munkaerőpiaci adatok, gyakorlatilag természetes jelenség, hiszen ilyenkor meg kevesebb szezonális építőipari és mezőgazdasági munkalehetőség van.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Ez a magyarázata annak is, hogy az előző háromhavi átlagban mért 11,2 hónap után már 12 hónap lett a munkakeresés átlagos időtartama. A KSH szerint a munkanélküliek 44,9 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 32,6 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

Az enyhén emelkedő munkanélküliséggel párhuzamosan csökkenni kezdett a foglalkoztatottak száma is. Augusztus-októberre 4,672 millió foglalkoztatottat regisztrált a statisztikai hivatal, ami valamivel kevesebb az előző időszaki 4,679 milliónál. Egy évvel ezelőtt még 4,703 millióan voltak. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 493 ezer fő dolgozott, mely 45 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 74 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer fő volt.