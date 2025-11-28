Már legalább 128 áldozata van a hongkongi óriástűznek, túlzsúfolt, apró lakásokban égtek halálra az idős lakók

Már legalább 128 halálos áldozata van Hong Kong elmúlt évtizedei egyik legnagyobb tüzének, ami szerdán tört ki a Wang Fuk Court nevű hatalmas lakókomplexumban - írja a BBC. Bár a lángokat mostanra sikerült eloltani, helyenként még mindig 200 fok van az épületekben. A tűzoltók lakásról-lakásra próbálnak behatolni, embereket és áldozatokat keresve, de még közel 300 embert eltűntként tartanak nyilván.

A nyolcvanas években épült lakókomplexum nyolc, 31 emeletes lakótoronyból áll. Tipikus kislakásos, túlzsúfolt szegénynegyed államilag támogatott lakhatással, gyakran csak 10-15 négyzetméteres, egészen apró ázsiai garzonokkal, bennük rengeteg időssel - a közel 5000 lakó 40 százaléka 65 évnél idősebb volt.

A hatóságok szerint a tűz az alsó szintről indult, onnan terjedt nagyon gyorsan felfelé, és át egyik épületről a másikra. a magasabb szintekre. Ezt a gyanú szerint nagyban elősegítették a felújítási munkálatok miatti, könnyen égő bambuszállványzatok, az ablakokon lévő hálók és műanyagfóliák.

Fotó: DALE DE LA REY/AFP

A tragédiát emiatt sokan ember okozta katasztrófának tekintik, a rendőrség pedig a felújításáért felelősök közül három embert már őrizetbe vett emberölés miatt. A hatóságok egyúttal korrupciós vizsgálatot is indítottak.

A lángokat több mint egy nap után sikerült csak eloltani, az oltásban több mint 2300 tűzoltó vett részt, 12-en közülük is megsebesültek a mentés során.