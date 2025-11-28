Meghalt Kenedi János, az illegális demokratikus ellenzék egyik vezető alakja. Kenedi 78 éves volt, haláláról Karácsony Gergely főpolgármester számolt be.

A '80-as években több szamizdathoz is köze volt, ő szerkesztette például a Profil című válogatást. Ő szervezte a 85-ös monori konferenciát, lényegében az ő lakásán alapították meg az 1956-os Intézetet '89-ben.

Ahogy Karácsony írta, Kenedi előkészítette Bibó István összes munkáinak kiadását, valamint Szabó Zoltán kézirathagyatékát is hazaszállította Franciaországból az Országos Széchényi Könyvtár számára. A rendszerváltás éveiben a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének alapító tagja, a Szabad Demokraták Szövetsége elvi nyilatkozatának egyik megfogalmazója, a Nyilvánosság Klub ügyvivője. 1990-től az 1956-os Intézet tudományos munkatársa.

A nevéhez kötődik az a parlamenti bizottság, ami 2007 és 2008 között az állambiztonsági iratok levéltárba való átadását vizsgálta. A bizottság jelentése is Kenedi-jelentésként vonult be a közelmúlt történelmébe.