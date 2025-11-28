Szijjártót okolják a háborgó Honvéd-szurkolók a méltatlan Bozsik-szoboravató miatt

Csütörtökön este tette ki a Budapest Honvéd FC hivatalos oldala a felhívást, miszerint kedden, 8:15-kor avatják fel Bozsik Józsefnek, a Budapest Honvéd örökös bajnokának, az Aranycsapat legendás labdarúgójának a szobrát a róla elnevezett stadionnál. A poszt alatt 42-nél áll a hozzászólások száma, szinte mindet érdemes elolvasni.

Aki nem Honvéd-szurkoló, és nem tud sokat Bozsik Józsefről, az Aranycsapat jobbfedezetéről, azok száméra a kispesti tábor szurkolói Facebook-oldala világosan leírja, mi a probléma:

„Sikerül Bozsik József születésének 100. évfordulóját méltóképp megünnepelni egy róla készült szobor felavatásával a róla elnevezett stadion előtt. Azonban:

❌ Nem Bozsik József születésnapján: november 28., pénteken.

❌ Nem az utolsó hazai meccsnapon: november 30., vasárnap.

✅ Hanem amikor Szijjártó Péter ráér: december 2., kedd reggel 8:15.”

„Annyit igazán megtehettek volna, hogy a születésnapra és a meccsnapra leszedik a fóliát, majd kedden »hivatalosan« is átadják. Legalább addig se azt lássák a népek, hogy egy politikus fontosabb, mint maga az ünnepelt” – teszik hozzá.

Később egy felhívást is közzétettek, amelyben azt kérték a csapat szurkolóitól, hogy azért gyújtsanak gyertyát pénteken is, Bozsik születésének 100. évfordulóján.

Szijjártó amúgy ma épp Moszkvában fagyoskodik. Arról nincs hivatalos információ, hogy valóban az ő távolléte miatt csúszik-e a szoboravató.