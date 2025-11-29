Lecserélte a Fidesz Szabó Tündét, mást indítanak helyette Nyíregyházán

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Polgári Andrást, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatóját indítja a Fidesz a nyíregyházi központú Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. választókerületben a 2026-os országgyűlési választáson – jelentette be Kovács Ferenc, a város polgármestere szombaton Facebook-bejegyzésben.

Kovács azután posztolt a hírről, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a városba látogatott a Digitális Polgári Körök eseményére. Az eseményen a miniszterelnök két belpolitikai kérdést kapott mindössze. A Tisza Indexen megjelent állítólagos megszorításairól azt mondta, ő azokat ismeri mindenféle brüsszeli dokumentumokból. A kampányígéretekről azt, hogy a városba milliárdok fognak érkezni.

Feltűnő volt azonban, hogy bár két országgyűlési választókerület van Nyíregyházán, azok képviselőit, Szabó Tündét és Vinnai Győzőt nem említette név szerint, csak egykori kollégiumi társát, Kovács polgármestert. Az esemény után aztán a polgármester közzétett egy közös fotót Orbánnal és az új jelölttel, Polgári Andrással.

„Választókerületi elnökként örömmel közölhetem, hogy jelöltünk dr. Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatója” – írta Kovács Ferenc.

A Fidesz a választókerületek több mint harmadában friss, az országos politikában újoncnak számító fiatal politikusokkal igyekszik felvenni a versenyt a Tisza Párt csütörtökön lezárult előválasztásának győzteseivel – írta a Telex.

külföld kovács ferenc fidesz Polgári András magyar péter Tisza Párt nyíregyházi állatpark Gajdos László orbán viktor Szabolcs-Szatmár-Bereg nyíregyháza
Kapcsolódó cikkek

Orbán a világháború veszélyeit, Magyar a jelöltjeit mutatta be Nyíregyházán

A Fidesznél előállt az a helyzet, amivel a Tiszát támadták hónapokon keresztül: nincsenek jelöltjeik. Legalábbis egyik nyíregyházi fideszes neve sem hangzott el, míg a Tisza gyűlésén két vesztes jelöltjelöltet is színpadra szólítottak.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel
POLITIKA