Nyugat-afrikai politikusok állítják: a bissau-guineai puccs csak színjáték volt

Szenegál miniszterelnöke és Nigéria volt elnöke azt állítja, hogy a héten lezajlott bissau-guineai „puccs” és az elnök „eltávolítása” megrendezett volt – írja a BBC.

Fotó: PATRICK MEINHARDT/AFP

Umaro Sissoco Embalónak, Bissau-Guinea elnökének katonák általi „elmozdítása” egy nappal azelőtt történt szerdán, hogy a hatóságok közzétették volna a helyi választási eredményeket. A hadsereg ezt követően felfüggesztette a választási folyamatot, és blokkolta az eredmények kihirdetését, arra hivatkozva, hogy egy „ismert drogbáró” támogatásával politikusok próbálták destabilizálni az országot.

Szenegál miniszterelnöke, Ousmane Sonko és Nigéria volt államfője, Goodluck Jonathan eddig nem mutattak be bizonyítékot állításaikra. Goodluck „ceremoniális puccsnak” nevezte az eseményt, megkérdőjelezve az azt megelőző történéseket, és kifogásolva, hogy miért éppen Embaló jelentette be elsőként saját elmozdítását. Mindeközben Sonko szenegáli kormányfő a parlamentben azt mondta: „Ami Bissau-Guineában történt, az csak színjáték volt.” Mindketten követelték a választási eredmények nyilvánosságra hozatalát.

Az 53 éves „volt” elnök csütörtök este érkezett a szomszédos Szenegálba egy katonai különgépen, miután a hatalomátvételt végrehajtó katonai erők szabadon engedték. Embalót korábban is vádolták azzal, hogy válsághelyzeteket kreál az ellenzék elhallgattatására. 2023 decemberében egy puccskísérletet követően feloszlatta Bissau-Guinea parlamentjét, az ország azóta sem rendelkezik működő törvényhozással. Az elnök nem reagált a friss vádakra.

Pénteken az átmeneti államfő, Horta N’Tam tábornok Ilidio Vieira Te korábbi pénzügyminisztert nevezte ki új kormányfőnek. Az Afrikai Unió pénteken felfüggesztette Bissau-Guinea tagságát az alkotmányellenes katonai hatalomátvétel miatt – jelentette az AFP. A nyugat-afrikai ECOWAS blokk hasonló intézkedést hozott, miközben felszólította a hadsereget, hogy térjen vissza a laktanyákba.