Trump kegyelmet ad Honduras volt elnökének, akit drogkereskedelem miatt ítéltek 45 év börtönre

Donald Trump közölte, hogy kegyelmet ad Honduras volt elnökének, Juan Orlando Hernándeznek, akit tavaly egy amerikai bíróság kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt elítélt.

Az amerikai elnök pénteken egy közösségi médiás bejegyzésben jelentette be a döntést, azt írva, hogy Hernándezzel „nagyon keményen és igazságtalanul bántak”.

Juan Orlando Hernández. Fotó: ORLANDO SIERRA/AFP

Hernández 2014 és 2022 között volt Honduras elnöke. 2022 áprilisában adták ki az Egyesült Államoknak, hogy bíróság elé álljon, amiért egy erőszakos drogkereskedelmi hálózatot irányított, és segített több száz tonna kokaint az USA-ba juttatni. Két évvel később egy New York-i esküdtszék elítélte az Egyesült Államokba történő kokain csempészésére irányuló összeesküvésben, valamint gépfegyverek birtoklásában. 45 évet kapott. (BBC)