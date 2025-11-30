Részegen összevitatkoztak, agyonverte a tinédzser 59 éves ismerősét Miskolcon

November 29-én, szombat este 10 óra után a miskolci Feszty Árpád úton holtan fekve találtak rá a rendőrök egy helyi férfira.

A férfin friss sérülések voltak, nem sokkal később a rendőrök több száz méterre egy 19 éves fiatalembert állítottak meg és igazoltattak, aki elismerte, hogy ő bántalmazta az 59 éves férfit.

A srác kihallgatása során elmondta, hogy éjszaka ismerősével az utcán italoztak, összevitatkoztak és összeverekedtek, így halhatott meg a férfi.