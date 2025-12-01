25 gíroszost zárattak be súlyos higiéniai szabálytalanságok miatt

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt hetekben országos ellenőrzést végzett a gyrost árusító büfékben és éttermekben. Közleményük szerint 350 büfét és éttermet ellenőriztek, 85 eljárást indítottak, és több mint 17 millió forint értékben szabtak ki bírságot eddig, azonban több eljárás még folyamatban van. Súlyos higiéniai szabálytalanságok miatt 25 vendéglátóhely működését ideiglenesen fel kellett függeszteni.

Mint írják, a korábbi „negatív ellenőrzési tapasztalatok” miatt rendeltek el országos vizsgálatot. Nemrég a Nébih záratott be egy horrorgíroszos húsüzemet.

A most bezáratott helyeknél általában „túlzott zsúfoltságot, valamint erősen szennyezett hűtő- és munkafelületeket találtak”. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak: a vizsgált helyek 17 százalékában nem tüntették fel megfelelően az allergéneket.

Összesen 197 tételt, mintegy 1300 kilogramm mennyiségben nyomon követhetetlenség, jelölési hiba, lejárt minőségmegőrzési és fogyaszthatósági idő miatt vontak ki a forgalomból. A leggyakrabban előforduló problémák a higiéniai előírások nem megfelelő betartásából adódtak. Tipikus hiányosság volt, hogy nem biztosítottak megfelelő kézmosási lehetőséget; hiányzott a kézfertőtlenítő. Gyakran előfordult az is, hogy a büfék/éttermek nem rendelkeztek külön előkészítő helyiséggel, vagy annak mérete nem volt elegendő a biztonságos munkavégzéshez. Ennek ellenére sok helyen saját nyársat készítettek, illetve tisztítatlan zöldségeket használtak fel. Mindez ahhoz vezetett, hogy az eszközök keveredtek a nyers húsok és a kész ételek előkészítése során.

A dolgozók 24 százaléka nem rendelkezett érvényes egészségügyi könyvvel, az alapanyagok és a készételek nyomon követése pedig az ellenőrzött egységek 15 százalékában nem volt biztosított. (MTI)