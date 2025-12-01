A Cinema City szerint nem volt problémás, hogy kormányzati hirdetést vetítettek a mesefilm előtt

Reagált a Cinema City arra, hogy a Campona mozijában egy mesefilm előtt kormánypropagandát vetítettek. A hirdetésben a családi adócsökkentést reklámozták – írta a Facebookon Tompos Márton momentumos politikus, aki pont ott ült a moziban.

A cég marketing- és PR-igazgatója, Buda Andrea a 24.hu megkeresésre azt írta, a médiafelületeiket a hozzájuk tartozó New Age Advertising értékesíti, a reklámok befogadásakor a jogszabályok mellett a filmbesorolást és a mozilánc etikai elveit is figyelembe veszik.

Válaszuk szerint a reklámoknak magunknak nincs korhatár-besorolása, a Tompos által kifogásolt hirdetés pedig nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek megsértik az előírásokat. Konkrét pártpolitikai hirdetésektől tartózkodnak.