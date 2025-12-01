A svájciak elutasították a szupergazdagokra kivetendő adót

Az előzetes adatok szerint a svájciak 79 százaléka elutasította a szupergazdagokra kivetendő örökösödési adót, 84 százalék pedig arra is nemet mondott, hogy a kötelező polgári vagy katonai szolgálatot kiterjesszék a nőkre.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Svájcban az 50 millió svájci frank (19,6 milliárd forint) feletti örökségekre vetettek volna ki 50 százalékos adót, a befolyt összeget pedig a klímaváltozás elleni harcra költötték volna. A javaslatokat a baloldali szociáldemokraták ifjúsági szervezete terjesztette elő. 10 nappal a népszavazás előtt a közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy mindkét felvetés elbukik. (Politico)