Felgyújtott autókkal torlaszolták el a délolasz sztrádát, 2 millió eurót raboltak egy pénzszállítóból

A legapróbb részletekig megtervezett pénzszállítórablást hajtott végre pénteken reggel egy minimum tízfős fegyveres csapat. A Corriere della Sera cikke szerint a Salerno és Reggio Calabria között vezető úton, egy alagút közelében lezajlott akció során a banda bombákat, sörétes puskákat és Kalasnyikov gépfegyvereket is használt, az utat felgyújtott autókkal torlaszolták el, az aszfaltra pedig szögeket szórtak, hogy más járművek ne tudják megközelíteni a helyszínt.

A cél egy arra haladó pénzszállító kirablása volt, amelyből nagyjából 2 millió eurót raboltak el. Személyi sérülés nem történt, a pénzszállító sofőrjét és kísérőjét sokkos állapotban szállították kórházba.

A cikk szerint 1997 decemberében ezen a helyszínen egy egymillió dolláros rablást hajtottak végre. Az elrabolt pénzt, ahogyan akkor, úgy most is nyugdíjakra és karácsonyi bónuszokra szánták. A nyomozók egy ismert csoportra gyanakszanak, amely más rablásokat is elkövethetett Olaszország egyéb részein, elsősorban a Foggia környékén.

A nyomozók azt feltételezik, hogy a rablást „engedélyezte” a Reggio Calabria-i 'Ndrangheta maffia, hasonló akció ugyanis a térségben nem hajtható végre a klán vezetőinek hozzájárulása nélkül. (Corriere.it)