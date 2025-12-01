Két év börtönt kapott a bangladesi képviselő, akinek nagynénje a halálra ítélt volt miniszterelnök

Tulip Siddiq munkáspárti képviselőt és volt minisztert két év börtönre ítélték Bangladesben, miután távollétében 16 másik személlyel együtt korrupciós vádakkal állították bíróság elé, írja a BBC. A képviselőt bűnösnek találták abban, hogy befolyásolta nagynénjét, Banglades megbuktatott miniszterelnökét, Sejk Hasina-t, hogy biztosítson családjának egy földterületet a főváros, Dakka külvárosában, amit ő határozottan tagad. A Londonban élő és a vádakat tagadó Siddiq valószínűleg nem fogja letölteni a büntetését.

Hasina rezsimjének megdöntése óta a bangladesi ügyészek számos széleskörű jogi eljárást indítottak a volt vezető, korábbi társai és családtagjai ellen. Siddiq – aki januárban mondott le pénzügyminiszteri posztjáról a nagynénjéhez fűződő kapcsolatai miatt – pere augusztus óta folyik Dakkában.

Tulip Siddiq Fotó: ISABEL INFANTES/AFP

A bírósági dokumentumok között szerepelt az az állítás is, hogy Siddiq „különleges hatalmát kihasználva arra kényszerítette és befolyásolta nagynénjét és Sejk Hasina volt miniszterelnököt, hogy [földterületet] biztosítson édesanyja, Rehana Siddiq, nővére, Azmina Siddiq és öccse, Radwan Siddiq számára”.

A bangladesi Korrupcióellenes Bizottság (ACC) ügyésze korábban azt nyilatkozta, hogy Siddiqet bangladesi állampolgárként állították bíróság elé, mivel a hatóságok megszerezték bangladesi útlevelét, személyi igazolványát és adószámát. Siddiq ügyvédei azonban vitatták, hogy a nő bangladesi állampolgár lenne, azt mondták, hogy „soha nem volt” személyi igazolványa vagy választói igazolványa, és „gyermekkora óta nincs útlevele” sem.

Siddiqet a bíró nemcsak két év börtönbüntetésre ítélte, de 100 ezer bangladesi takának (vagyis 286 ezer forintnak) megfelelő pénzbírságra ítélte. Ha nem fizet, hat hónappal meghosszabbítják a büntetést.

A Munkáspárt szóvivője azt nyilatkozta, hogy a párt nem ismeri el az ítéletet.

„Ahogy arról beszámoltunk, a jogi szakemberek kiemelték, hogy Tulip Siddiq ebben az ügyben nem kapott tisztességes jogi eljárást, és soha nem tájékoztatták az ellene felhozott vádak részleteiről” – mondta a szóvivő. Mindez annak ellenére történt, hogy a jogi csapata többször is erre kérte a hatóságokat.

Az ítélet két héttel azután született, hogy Hasinát egy másik perben halálra ítélték a tüntetések brutális leverésben játszott szerepe miatt, amely végül 2024 júliusában hivatalából való távozására kényszerítette. Bűnösnek találták emberiség elleni bűncselekmény vádjában, mivel a rendőrség szerint 1400 embert ölt meg.