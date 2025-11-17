Halálra ítélték a volt bangladesi miniszterelnököt a kormányellenes tüntetések leverése miatt

Egy különleges bíróság hétfőn halálra ítélte Banglades volt miniszterelnökét, Sheikh Hasinát, mert felelősnek találták legalább 1400 tüntető haláláért, akik a tavalyi, országos tiltakozásokban vettek részt. A bangladesi Nemzetközi Bűnügyi Törvényszék emberiesség elleni bűncselekményekben – köztük békés diáktüntetők elleni szervezett erőszak szításában és támogatásában, valamint civilek elleni összeesküvésben – mondta ki bűnösnek Hasinát és több legfelsőbb rangú tisztviselőjét.

Hasina tavaly lemondott és Indiába menekült, távollétében ítélték el; az ellenzéki mozgalom számára kulcskérdés volt, hogy így is vonják felelősségre. A politikus minden vádat tagad, és azt állítja, nem kapott tisztességes lehetőséget a védekezésre.

Sheikh Hasina Fotó: ED JONES/AFP

A mostani ítéletet ugyanaz a törvényszék hozta, amelyet még Hasina hozott létre 2010-ben az 1971-es függetlenségi háborúban elkövetett háborús bűnök vizsgálatára, és amely korábban is több halálos ítéletet szabott ki.

Az ügy a tavalyi, véresen levert tiltakozáshullám után indult. A kormányzati állásokat érintő kvótarendszer elleni diáktüntetésekből általános, Hasina autoriter uralmának végét követelő megmozdulások lettek. A fiatalok elégedetlenségét a tartósan magas infláció és a nagy munkanélküliség is táplálta. A 78 éves Hasina keményen próbálta elfojtani a tiltakozásokat, a tüntetőket bűnözőknek, terroristáknak és árulóknak nevezte, de ez csak olaj volt a tűzre, és még több ember ment ki az utcára.

Az ítélet különösen feszült politikai helyzetben született: Bangladesben februárban választás lesz. A mostani szavazás sokak szerint vízválasztó lehetne, mert a 2024-es választás előtt Hasina kormánya tömegesen bebörtönzött ellenzékieket, emiatt a fő ellenzéki párt bojkottálta a voksolást. Azóta Hasina pártját betiltották, ami elemzők szerint már önmagában a most következő választások legitimitását is megkérdőjelezi. (The Wall Street Journal)