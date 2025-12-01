Nagyon rövid határidővel toboroznak magyar mentősöket Csádba, havi 5 milliós fizetésért

Újabb részletek derült ki arról a csádi orvosi misszióról, ahová a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felügyelt Hungary Helps toboroz magyar mentősöket. Információnk szerint most kezdték el kiértesíteni a mentősöket a lehetőségről, és máig, holnapig kell jelentkezni, december 20-án pedig már indulnak is a résztvevők az egészségügyi misszióba.

A feladat: a Magyarországról kiszállított egészségügyi felszerelésekkel, konténerrel civileknek egészségügyi ellátás biztosítása, ambulancia működtetése. Hogy Csádban melyik városban lesz mindez, azt még nem közölték.

A misszió időtartama 3 hónap, közben nem lehet hazautazni. A fizetés ugyanakkor magas, orvosoknak havi 5 millió forintot ígérnek.

Szijjártó Péter a kérdésünkre azt mondta, hogy ilyen típusú egészségügyi missziókat hajtott már végre a Hungary Helps, a jelentkezés önkéntes és nem veszélyezteti a magyarországi ellátás biztonságát.

A mentősök megkereséséről Kunetz Zsombor számolt be először, megjegyezve, hogy

„Budapestre naponta 20-30 mentőegységet rendelnek vidékről azért, hogy a minimálisnál is rosszabb ellátást biztosítani tudják. Mindeközben ebbe a teljesen agyament Csádi-misszióba, főigazgatói engedéllyel küldenek ki úgy orvost és mentőtisztet, hogy az a mentésből három hónapig biztosan hiányozni fog”.

A Mentőszolgálat megkeresésünkre azt írta, hogy Kunetz posztja „rosszindulatú és felelőtlen írás”. Itt, mint a levélből kiderül, arra utalnak, hogy „a mentőellátást nem »a minimálisnál is rosszabb«, hanem kifejezetten magas színvonalon biztosítjuk az ország egész területén. Kunetz úr egyetlen célja ezúttal is a feszültségkeltés, a közbizalom rombolása.”

A Mentőszolgálat szerint „a magyar mentők önkéntesei mindig is részt vettek olyan humanitárius, illetve magyar érdeket szolgáló küldetésekben, ahol más országokban történt katasztrófák, válsághelyzetek áldozatainak segítettek”.

Hogy mennyien mennek és milyen feladatra, azt nem árulták el. De azt írták, hogy „néhány, erre a feladatra önként és szívesen jelentkező bajtársunk átmeneti távolléte nem okoz fennakadást, helyettesítésüket megoldjuk, mint ahogy az éppen szabadságukat töltő, vagy betegállományban levő bajtársak pótlása is folyamatosan megtörténik”.

Úgy tudjuk, hogy a mentőszolgálat is korlátozná a kiutazók számát, régiónként – ebből hét is van – maximum 3-4 főt engednének el. A Mentőszolgálat illetménynélküli szabadságot engedélyez a résztvevőknek.

A semmiből tervezett magyar katonai misszió ugyan nem indult el Csádba, de a Hungary Helps több programot is indított az országban az elmúlt időszakban. Ebben voltak egészségügyi programok (azokban azonban nem mentősök, hanem a Baptista Szeretetszolgálat és a Budapesti Szent Ferenc Kórház munkatársai vettek részt), emellett voltak szakképzési és agrárprogramok is.