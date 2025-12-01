Szeméremsértés miatt indult büntetőeljárás a tanár ellen, aki 13 éves diákjának küldhetett rendkívül intim fotót

13 éves diáklánynak küldött fotót a nemiszervéről egy debreceni tanár, írta meg a napokban a Debreceni Nap. A Debreceni Tankerületi Központ megerősítette az értesülést, azt írták: „egy pedagógus kapcsán súlyos kötelezettségszegés gyanúja merült fel”. Az eset kivizsgálása után azonnali hatállyal, rendkívüli felmentéssel elküldték az iskolából a tanárt.

Az RTL riportjából kiderült, hogy az iskola igazgató feljelentést tett. A rendőrség a csatorna híradójának szűkszavúan kommentálta a történteket. Azt írták, az ügyben szeméremsértés gyanújával indult büntetőeljárás.