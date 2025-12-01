Titkos szexvideót csináltatott egy francia polgármester a saját helyetteséről, ráadásul a másik helyettese segített neki, börtön lett a vége

Gael Perdriau, a zsarolás kitalálója és fő haszonélvezője Fotó: MATTHIEU DELATY/Hans Lucas via AFP

Az összes érintett többéves letöltendő börtönbüntetést kapott egy filmbe illő francia politikai bűnügyben. Aminek a lényege az volt, hogy Gael Perdriau, Saint-Étienne városának jobboldali polgármestere néhány bizalmi embere segítségével 2015-ben csapdát állított egyik, szintén jobboldali szövetségesének, egyben helyettesének, Gilles Artigues-nek. Filmre véve, hogy a hitbuzgó katolicizmusáról ismert családapa meztelen masszázst kap egy meleg prostituálttól egy párizsi hotelszobában. Magát a felvételt egy másik alpolgármester készítette.

Gilles Artugues, az áldozat, akit lépre csaltak egy férfi prostituálttal Fotó: MATTHIEU DELATY/Hans Lucas via AFP

Mindez alig néhány hónappal azután történt, hogy a zsaroló, a megzsarolt és a zsaroló felvétel készítője szövetségesként közös győzelmet arattak az önkormányzati választásokon. Perdriau polgármester azért eszelte ki az egészet, hogy a markában tarthassa a hamar konkurensének érzett szövetségesét. Illetve hogy biztosítsa, hogy Artigues ne beszéljen a pénzügyi szabálytalanságairól.

A számítása bizonyos értelemben bevált: az egész ügy csak 2022-ben derült ki, amikor Artigues nem bírta tovább, és kiszivárogtatott több, még 2017-ben és 2018-ban készült titkos felvételt, amiken a polgármester és emberei kendőzetlen nyíltsággal beszélnek a zsarolásról. Ezeket a felvételeket a megzsarolt férfi azért csinálta, mert akkoriban öngyilkos akart lenni, és a tervei szerint ezek segítségével magyarázta volna el a családjának - mármint a búcsúlevele részeként -, hogy miért tette, amit tett.

Az egyik felvételen a polgármester például nyíltan beismeri, hogy tud a videóról, ami a birtokában is van, és azzal zsarolja a szövetségesét, hogy ha nem engedelmeskedik, akkor a felvételt egyenként kiszivárogtatja a helyi közélet ismert tagjainak. Amikor az áldozat rimánkodva azt mondja, hogy nem bírja tovább elviselni a zsarolást, Perdriau kéjes élvezettel rávágja, hogy akkor jöhet a közösségi médiás kiszivárogtatás „ami már nem is zsarolás lesz, hanem kivégzés."

A lebukás után Perdriau polgármester a fentiek fényében némileg meglepő módon a totális tagadás taktikáját választotta. Bár pártja rég kizárta, ő maradt polgármester, sőt utalt arra, hogy jövőre újra elindulna a pozícióért, és azután is mindent tagadott, hogy az összes bűntársa részletes beismerő vallomást tett.

A bíróság most bűnösnek találta Perdriaut zsarolásban, sikkasztásban és bűnszervezetben való részvételben, ezért 4 év letöltendő plusz egy év felfüggesztett börtönre ítélte. Samy Kéfi-Jérôme, a videót készítő alpolgármester 3 év letöltendő + 1 évet kapott, csakúgy, mint Gilles Rossary-Lenglet, a párizsi bevetés másik résztvevője. Az egész szervezésében vastagon résztvevő polgármesteri kabinetfőnök, Pierre Gauttieri 2 év letöltendő mellé kapott 2 év felfüggesztettet is.