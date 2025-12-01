Több doboznyi emberi csontba botlott egy kutyasétáltató Ferencvárosban

Több doboznyi emberi csont látványával szembesült egy kutyasétáltató Ferencvárosban – olvasható a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán. A bejegyzés szerint kiderült: egy közelben lakó házaspár dobta ki ezeket, „mondván, már nincs rá szükségük”.

A férj korábban egyetemi professzorként anatómiát és biofizikát tanított, a feltehetően kutatási célú szemléltető eszközöket fővárosi otthonában halmozta fel, ám – miként a poszt szerzője fogalmaz – „arról megfeledkezett, vagy rá se hederített, hogy a hasztalanná vált, az igazságügyi orvos szakértő előzetes véleménye szerint legalább 30-450 éves, különböző korú és nemű emberekhez tartozó csontokkal hogyan kell bánni”.

Az emberi maradványok, anatómiai hulladékok kezelése „ennél ugyanis jóval szigorúbban szabályozott, speciális biztonsági és ártalmatlanítási intézkedéseket igényel” a bejegyzés szerint. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási eljárásban vizsgálja a történteket.