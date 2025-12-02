A Pentagon szerint Franklin, az amerikai ovikban népszerű mesehős teknőc nem ünnepelné a drogbűnözőket, hanem bírói ítélet nélkül agyonlőné őket

2025-ös mércével mérve is abszurd politikai kifutása lett egy közösségi médiás csetepaténak Amerikában. A sztori azzal kezdődött, hogy Pete Hegseth hadügyminiszter úgynevezett vicces képet posztolt az X-en.

For your Christmas wish list… pic.twitter.com/pLXzg20SaL — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 1, 2025

Egy képzeletbeli mesekönyv borítóját, a főszerepben az Észak-Amerikában igen népszerű, kanadai származású mesehőssel, Franklin teknőccel. Franklin egy óvodáskorú gyerekeknek szánt mesekönyv- és rajzfilmsorozat főhőse. A Hegseth által elképzelt kalandjának címe: „Franklin drogterroristákra támad”, és az látható rajta, hogy a cuki kétéltű vállról indítós, hőkövető rakétával öl meg csónakkal drogot csempésző embereket.

A posztra a Franklin kalandjait kiadó kanadai Kids Can Press szintén a közösségi médiában reagált azzal, hogy elítélik a gyerekek generációinak kedvességről, empátiáról és befogadásról mesélő „népszerű kanadai ikon” ilyen durva, erőszakos és engedély nélküli felhasználását.

2025 Amerikájában erre ki más reagált volna, mint személyesen a Pentagon szóvivője. Nem is akárhogy. Sean Parnell azzal „vágott vissza”, hogy

„Nem hisszük, hogy Franklin, a teknőc a drogbandákkal akarna befogadó lenni és a drogbűnözők kedvességét és empátiáját szeretné dicsérni.”

Hegseth egyébként azért posztolt ilyen képet, mert Amerikában egyre hevesebb vita folyik arról, hogy a hadsereg nem követett-e el háborús bűncselekményt, amikor egy feltételezett venezuelai drogcsempész hajóra támadva a túlélőkre is csapást mértek, hogy biztosan meghaljon mindenki.