Az ügyészség kezdeményezte a Morrison's 2-ben történt emberölés gyanúsítottjának letartóztatását

A Fővárosi Főügyészség élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 28 éves férfinak a letartóztatását, aki szombat éjszaka a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen két ütéssel végzett egy másik, 25 éves férfival. A vádhatóság szerint azért kell a gyanúsítottat letartóztatni, mert „a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki”.

Az ügyészségi közlemény felidézi, hogy a gyanúsított és a sértett 29-én késő este, külön-külön szórakozott egy fővárosi szórakozóhelyen. A gyanúsított minden különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után támadt rá a másik férfira. Kétszer, olyan erővel ütötte ököllel fejen a sértettet, hogy az a földre zuhant, eszméletét vesztette, majd az orvosi ellátás ellenére hamarosan elhunyt.

A fővárosi rendőrök a férfit őrizetbe vették. A 24.hu úgy tudja, hogy a gyanúsított, A. László egy erdélyi származású, de Magyarországon élő kőműves. A lap szerint a rendőrségi vallomásában elismerte, hogy megütötte áldozatát, de állítása szerint csak azért, mert az verekedni akart vele.

Az ügyészség a közleményében kiemelte: a bizonyítékok vizsgálata alapján megállapították, hogy az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette, és élet elleni bűncselekmény miatt tettek indítványt a letartóztatásra. Erről a nyomozási bíró várhatóan már ma dönt, zárul az ügyészségi közlemény.



