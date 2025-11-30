A budapesti szórakozóhelyen agyonütött férfi családtagja a Blikknek: Eltört az orra és a csigolyája is, nem volt esélye a túlélésre

„Számunkra is homályos még minden! Sem a rendőrségtől, sem pedig a kórháztól nem kaptunk még hivatalos tájékoztatást. A sérüléseiről tudunk, de csak nagy vonalakban” – nyilatkozta a Blikknek a Morrison's 2 szórakozóhelyen szombat este agyonütött férfi egyik családtagja.

Azt is elmondta, hogy a férfi az orvosok szerint orrtörést szenvedett az ütéstől, rengeteg vér gyűlt össze az agyában.

A kórházba szállítást követően ismét újraélesztették, de kiderült, hogy eltört a csigolyája is, és már annyi oxigént vesztett, hogy nem volt esélye a túlélésre.

Az V. kerületi szórakozóhely közleménye szerint a két férfi között szóváltás alakult ki, egyikük megütötte a másikat, aki elesett és tompítás nélkül beverte a fejét. „A szórakozóhely egészségügyi szolgálata azonnal megkezdte az ellátást, majd a mentőszolgálat szakszerűen átvette és kórházba szállította. A sérült később életét vesztette.”

A Morrison's 2 szerint a szórakozóhely személyzete a kamerafelvételek alapján azonnal azonosította az elkövetőt, a biztonsági szolgálat elfogta, és a rendőrségnek átadta.

A Blikk úgy tudja, a férfi vallomást tett, de a cselekmény elkövetését csak részben ismerte el. A BRFK sajtóosztálya azt írta a lap megkeresésére: