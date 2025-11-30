Egyetlen ütés végzett a fiatallal szombat este a szórakozóhely szerint

„A Morrison's 2 szórakozóhelyen szombaton 22:30-kor két férfi között szóváltás alakult ki, amelynek során az egyik fél ütést mért a másikra. A sértett az ütés következtében elesett és tompítás nélkül beverte a fejét. A szórakozóhely egészségügyi szolgálata azonnal megkezdte az ellátást, majd a mentőszolgálat szakszerűen átvette és kórházba szállította. A sérült később életét vesztette.” Ez szerepel az V. kerületi Morrison's 2 Klub közösségi felületein közleményként a szombati eset kapcsán.

A Morrison's 2 Klub közleménye 2025. november 30-án.

Kora reggel megírtuk, hogy meghalt egy fiatal férfi, akit szombaton késő este bántalmaztak egy V. kerületi szórakozóhelyen. Erről a rendőrség számolt a police.hu-n. Ők azt írták, a „Budapesti Rendőr-Főkapitányságra 2025. november 29-én 22 óra 39 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy V. kerületi szórakozóhelyen bántalmaztak egy fiatal férfit. A kiérkező rendőrök haladéktalanul megkezdték a férfi újraélesztését, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek, és a férfit kórházba vitték, az orvosi segítségnyújtás ellenére azonban ott később elhunyt.”

A Morrison's 2 klub tájékoztatása szerint a szórakozóhely személyzete a kamerafelvételek alapján azonnal azonosította az elkövetőt, a biztonsági szolgálat elfogta, és a rendőrségnek átadta. A rendőrség is utalt az elkövetőre. „A fővárosi rendőrök 22 óra 45 perckor a helyszínen elfogtak egy 28 éves férfit. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indított eljárást” – írták.

A közösségi médiában terjedni kezdett, hogy késelés okozhatta a fiatal halálát. Ezt a klub cáfolja: „A sérülést egy pusztakézzel leadott ütés és az esés okozta, fegyver nem került a szórakozóhelyre. Az eset olyan gyorsan és váratlanul történt, hogy esély sem volt a megelőzésére.”

(Borítókép forrása: Morrison's 2 Klub Facebook)